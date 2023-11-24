«Оппенгеймер», «Цербер» и «Фарго»: Что смотреть дома на этой неделе

Телешоу «Игра в кальмара: Вызов» / Squid Game: The Challenge, премьера (Netflix) (18+)

Реалити-шоу по мотивам суперуспешного корейского сериала на протяжении его создания сопровождали скандалы. Например, его участники собираются подать в суд на Netflix из-за полученных травм. В передаче участвовали 456 человек. Их одели в зеленые спортивные костюмы, как в сериале. Также они участвовали в играх из него. Победитель шоу получит 4,56 млн долларов.

Проект разбит на две части. Уже вышли пять эпизодов, еще четыре станут доступны 29 ноября. Финальную серию покажут 6 декабря.

С 23 ноября, Netflix