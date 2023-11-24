«Оппенгеймер», «Цербер» и «Фарго»: Что смотреть дома на этой неделе

Снятый Кристофером Ноланом байопик Роберта Оппенгеймера с Киллианом Мерфи в главной роли, пятый сезон антологии «Фарго» со звездой «Теда Лассо» Джуно Темпл, исторический детектив об убийствах в заснеженном Петербурге XIX века «Цербер», а также трогательная мелодрама «Бери да помни» с Розой Хайруллиной и мультфильм о ящерице «Лео» с озвучкой Адама Сэндлера — рассказываем о главных фильмах и сериалах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.
Сериал «Соседка», премьера (ТНТ) (18+)
Ромком с Юлией Хлыниной и Егором Корешковым. В упорядоченную жизнь коренного москвича Федора врывается новая соседка — переехавшая в столицу из провинциального Сальска Алена. Поставил историю режиссер трогательного фильма «Бери да помни» Байбулат Батуллин (он на этой неделе тоже вышел в онлайне!), а креативным продюсером стала Ирина Аркадьева («Сладкая жизнь»).
С 20 ноября, ТНТ, Premier
Сериал «Полярный», 3 сезон (ТНТ) (16+)
Продолжение снежной комедии с Михаилом Пореченковым, Иваном Охлобыстиным и Екатериной Шпицей про застрявший в 1990-х поселок на Севере. Напомним, по сюжету бывший бандит Витя-Мясник (Пореченков) сбегает в него, потому что забыл пароль от счета, на котором хранится общак. В третьем сезоне он будет вынужден стать мэром Полярного. Поставил продолжение на этот раз режиссер «Капельника» Илья Аксенов.
С 20 ноября, ТНТ, Premier
Фильм «Оппенгеймер» / Oppenheimer (18+)
Ровно через четыре месяца после кинотеатрального проката в США драма Кристофера Нолана с Киллианом Мерфи выходит и на стримингах. Это байопик Роберта Оппенгеймера — одного из создателей атомной бомбы. Он, как и наивные физики из советского кино вроде «Девяти дней одного года», верит, что его разработка послужит гарантией мира, а не станет реальным оружием. Но президент Гарри Трумэн (Гари Олдман) приказывает сбросить бомбы на Японию — Хиросиму и Нагасаки. Отдельный аттракцион фильма — ядерный взрыв, который Нолан воссоздал без применения компьютерной графики.
С 21 ноября, Amazon Prime Video, Apple TV+
Сериал «Фарго» / Fargo, 5 сезон (FX) (18+)
Шоураннер Ноа Хоули рассказывает уже пятую историю, происходящую во вдохновленной одноименным фильмом братьев Коэн вселенной. На этот раз речь пойдет о Дороти Лион (звезда «Теда Лассо» Джуно Темпл). Она выглядит как обычная домохозяйка, но на самом деле скрывается от правосудия. В касте проекта также Джон Хэмм и Дженнифер Джейсон Ли.
С 21 ноября, FX
Фильм «Лео» / Leo (12+)
Обаятельный мультфильм о говорящей ящерице по имени Лео, которую в оригинале озвучил Адам Сэндлер. Рептилия живет в школьном террариуме и наблюдает, как взрослеют ученики младших классов. А еще — переживает о собственном будущем. Лео — 74 года, а он слышал, что ящерицы живут до 75. Также свои голоса персонажам фильма подарили Роб Шнайдер, Билл Берр, Сесили Стронг, дочери Сэндлера Сэди и Санни и его жена Джеки.
С 21 ноября, Netflix
Фильм «Котики» / Cat Daddies (12+)
Трогательный документальный проект, который не оставит равнодушными всех сильных и независимых (и не только!). Это коллективный портрет восьмерых мужчин, жизнь которых изменилась к лучшему после того, как они завели котов. В том числе их питомцы помогли им справиться со стрессом пандемийного 2020 года.
С 22 ноября, «Иви», «Кинопоиск», Kion, Okko, Wink, «Кино1ТВ»
Фильм «1993» (18+)
Экранизацию романа Сергея Шаргунова с Евгением Цыгановым и Екатериной Вилковой снял режиссер драмеди «Географ глобус пропил» Александр Велединский. Это история про 1990-е — время больших ожиданий, в котором муж и жена оказываются по разные стороны баррикад. При этом буквально. В картине о кризисе в стране и семье также играют Александр Робак, Максим Лагашкин и Александра Ребенок.
С 23 ноября, Kion, Okko
Сериал «Цербер», премьера (Premier) (18+)
Мрачный исторический детектив, действие которого происходит в заснеженном Петербурге в 1826 году. Кто-то начинает убивает тех, кто донес на декабристов. За дело берутся московский сыщик (Тимофей Трибунцев) и освобожденный из-под следствия дворянин (Сергей Марин). В неонуаре также снялись Евгений Цыганов, Александр Горбатов и Кирилл Кяро. Поставил сериал Владимир Щегольков («Везет»).
С 23 ноября, Premier
Фильм «Бери да помни» (12+)
Снятая на родном для режиссера Байбулата Батуллина татарском языке трогательная комедийная мелодрама стала лучшим дебютом на фестивале «Короче», у которого в этом году появилась полнометражная секция. Шестилетний Ильхам (Юнус Таиров) проводит лето в деревне у бабушки (Роза Хайруллина) и дедушки (Рабит Батулла), но сильно скучает по родителям. Чтобы развлечь внука, они вспоминают игру «Бери да помни», из-за которой вдруг начинают исполняться желания.
С 23 ноября, «Кинопоиск», «Иви», Okko, Kion
Сериал «Сама виновата?», премьера («Иви») (18+)
Байопик Маргариты Грачевой — девушки, пережившей домашнее насилие: в 2017-м бывший муж вывез ее в лес и отрубил кисти обеих рук. Сериал создавала кинокомпания братьев Андреасян при участии самой Маргариты. Ее в проекте играет Анна Глаубэ («Развод», «Жизнь по вызову»). Режиссером выступил Сарик Андреасян («Чикатило», «Непрощенный»).
С 23 ноября, «Иви»
Телешоу «Игра в кальмара: Вызов» / Squid Game: The Challenge, премьера (Netflix) (18+)
Реалити-шоу по мотивам суперуспешного корейского сериала на протяжении его создания сопровождали скандалы. Например, его участники собираются подать в суд на Netflix из-за полученных травм. В передаче участвовали 456 человек. Их одели в зеленые спортивные костюмы, как в сериале. Также они участвовали в играх из него. Победитель шоу получит 4,56 млн долларов.
Проект разбит на две части. Уже вышли пять эпизодов, еще четыре станут доступны 29 ноября. Финальную серию покажут 6 декабря.
С 23 ноября, Netflix
Сериал «Цифровой код», премьера (Premier) (18+)
Снятый по заказу «ИРИ» сериал со слоганом «Это не "Игра в Кальмара"». Подростки по всей стране начинают участвовать в предлагаемой приложением кровавой игре: за убийства им платят деньги. Остановить хаос пытаются следователи, в том числе Денис Жданов. Внезапно он понимает, что в деле замешан его сын-тинейджер. В касте проекта — Полина Гухман, Максим Карушев, Кирилл Жандаров, Анна Чурина и другие.
С 23 ноября, Premier
Сериал «Загадай любовь», премьера (Okko) (12+)
Экранизация одноименного романа Аси Лавринович — популярного у подростков автора сентиментальной прозы. Это мелодрама о первых чувствах. Старшеклассница Наташа (Нелли Хаперская) влюбляется в учителя географии Антона Владимировича (Евгений Романцов). Настолько, что не замечает никого вокруг — даже одноклассника Тимура (Олег Кочетов), который готов всегда за нее вступиться.
С 23 ноября, Okko
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