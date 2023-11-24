Смотрим трейлер второго сезона детективного триллера «Оффлайн» с Никитой Ефремовым

«Съемки проходили в хорошем смысле уже по накатанным рельсам, к нам присоединились прекрасные артисты Даша Верещагина, Женя Сангаджиев и Даниил Воробьев. Работать, партнерствовать и дружить с ними было огромным удовольствием. Мне самому интересно, честно говоря, что получилось. Я очень жду и хочу посмотреть на все-все-все линии, так как я больше знаю свою. На мой взгляд, история стала глубже, взрослее. Вместе с героями мы отправляемся на более тяжелые глубины. Посмотрим, что из этого выйдет» — делится впечатлениями Никита Ефремов.

Продолжение истории поднимается на следующую ступень киберпреступности – шпионаж, где ставки значительно выше, а соперники куда умнее и хитрее тех, кто противостоял герою до сих пор. Расту предстоит сыграть в игру с кем-то, кто способен продумывать свой план на несколько шагов вперед. В новом сезоне к команде уже полюбившихся героев присоединились персонажи в исполнении Даши Верещагиной, Артема Волобуева, Даниила Воробьева, Евгения Сангаджиева, Яны Сексте, Павла Чернышева и других актеров.

Также, мы недавно показывали трейлер финального сезона «Трудных подростков» с Никитой Волковым, Глебом Калюжным и Анастасией Красовской. Сериал станет доступен 14 декабря.