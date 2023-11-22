Смотрим трейлер финального сезона «Трудных подростков» с Глебом Калюжным и Анастасией Красовской

«Как только моя героиня Влада появилась в сериале, ее возненавидели все. Как персонажи сериала, так и зритель. Мне было важно, чтобы все поняли, что она неплохой человек и такой же подросток со своими трудностями. И получилось! За все сезоны Влада не только открылась с новой стороны, но и стала частью сообщества подростков. За пять лет было многое и многое менялось. Как минимум, все мы повзрослели. Пока что это самый продолжительный проект в моей карьере. Финальный сезон — это новые шутки, новые приключения. Но, помимо всей легкости сериала, были и тяжелые съемки. Ведь это последний сезон и окончание пятилетней истории. Мы всей группой старались сделать его достойным. Я буду очень скучать по подросткам», — делится своими впечатлениями Анастасия Красовская.

В сериал вернулись Никита Волков, Глебом Калюжный, Мила Ершова,, Анастасия Красовская и другие.

«Мой путь в проекте достаточно тернистый. Сама роль тем не менее — необычная, глубокая, с мощным посылом для зрителя. Поначалу я даже не осознавал, какую ответственность на себя беру. Благо была возможность лепить характер моего героя Макса свободно. Авторам и создателям — низкий поклон за возможность работать над такой пронзительной и важной для подростков историей», — рассказал Глеб Калюжный.

Первая серия выйдет 14 декабря и будет представлена эксклюзивно на Wink.

В ожидании сериала предлагаем перечитать наши интервью с главными актерами сериалами и героями наших обложек — Анастасией Красовской и Глебом Калюжным.



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