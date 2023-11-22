Спилберг и Скорсезе адаптируют «Мыс страха» под сериал

Они же станут исполнительными продюсерами проекта. Шоураннером выступит Ник Антоска. Новый сериал должен представить оригинальную интерпретацию истории.
По сюжету фильма, преступник Макс Кейди выходит из тюрьмы, отсидев долгий срок за изнасилование. Он преисполнен ненавистью к своему адвокату: 14 лет назад тот утаил информацию, которая, возможно, могла оправдать Макса. Все это время он вынашивал план мести и теперь намерен превратить жизнь адвоката и его семьи в кошмар наяву.
Оригинальный фильм вышел в 1991 году. Он стал стал ремейком одноименной картины 1962 года Дж.Ли Томпсона. При этом обе ленты — экранизации романа «Палачи» Джона МакДональда, выпущенного в 1957 году. Примечательно, что над «Мысом страха» 1991 года изначально работал Стивен Спилберг, а Скорсезе занимался «Списком Шиндлера». В итоге режиссеры поменялись проектами.
Недавно мы писали, что перезапуск «Мистер и миссис Смит» выйдет в феврале следующего года. Главные роли в проекте исполняют Дональд Гловер и Майя Эрскин.
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