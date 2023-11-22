Спилберг и Скорсезе адаптируют «Мыс страха» под сериал

По сюжету фильма, преступник Макс Кейди выходит из тюрьмы, отсидев долгий срок за изнасилование. Он преисполнен ненавистью к своему адвокату: 14 лет назад тот утаил информацию, которая, возможно, могла оправдать Макса. Все это время он вынашивал план мести и теперь намерен превратить жизнь адвоката и его семьи в кошмар наяву.

Оригинальный фильм вышел в 1991 году. Он стал стал ремейком одноименной картины 1962 года Дж.Ли Томпсона. При этом обе ленты — экранизации романа «Палачи» Джона МакДональда, выпущенного в 1957 году. Примечательно, что над «Мысом страха» 1991 года изначально работал Стивен Спилберг, а Скорсезе занимался «Списком Шиндлера». В итоге режиссеры поменялись проектами.

Недавно мы писали, что перезапуск «Мистер и миссис Смит» выйдет в феврале следующего года. Главные роли в проекте исполняют Дональд Гловер и Майя Эрскин.