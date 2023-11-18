Перезапуск «Мистер и миссис Смит» выйдет в феврале следующего года

В новой версии истории два незнакомца устраиваются на работу в таинственное шпионское агентство, которое предлагает им великолепную жизнь, полную богатства и приключений. Но есть одно «но» — они должны сыграть фиктивный брак и стать мистером и миссис Джон и Джейн Смит. Теперь они ежедневно выполняют рискованные задания, одновременно новые рубежи в отношениях. Их сложная история прикрытия становится еще более запутанной, когда они обнаруживают настоящие чувства друг к другу.

Изначально сериал должен был выйти в этом ноябре. Но этому помешали двойные забастовки в Голливуде. Главные роли в проекте исполняют Дональд Гловер и Майя Эрскин. Гловер также выступает продюсером сериала, а шоураннером — Франческа Слоун.

На прошлой неделе мы рассказывали, что Netflix снимет аниме-сериал по «Терминатору».