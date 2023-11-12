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Кино и сериалы

Netflix снимет аниме-сериал по «Терминатору». В сети уже есть тизер

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Сюжет разворачивается в двух временных линиях. В 2022 году десятки лет бушует война между выжившими людьми и бесконечной армией машин после того, как в 1997 году искусственный интеллект Скайнет обрел сознание.

Shutterstock.com

Созданием проекта займется студия Production IG и режиссер Масаси Кудо. Даты премьеры и названия у проекта по «Терминатору» пока нет. Тизер показали во время трансляции Geeked Week.

Сюжет развернется в двух временных линиях. В 2022 году десятки лет бушует война между выжившими людьми и бесконечной армией машин после того, как в 1997 году искусственный интеллект Скайнет обрел сознание. Между будущим и прошлым оказывается солдат, отправленный в прошлое, чтобы изменить судьбу человечества. Она прибывает в 1997-й, чтобы защитить ученого Малкольма Ли, который работает над запуском новой системы ИИ, призванной противостоять надвигающейся атаке Скайнета на человечество. В то же время за ним охотится безжалостный убийца из будущего.

Вчера стало известно, что Netflix выпустит еще один аниме-фильм по вселенной «Ведьмака». Проект будет называться «Ведьмак: Сирены глубин».

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