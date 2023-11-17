От «Короны» до «Скотта Пилигрима»: Что смотреть дома на этой неделе

Финальный сезон проекта о горестях и радостях британской королевской семьи «Корона», аниме «Скотт Пилигрим жмет на газ», детектив «Убийство на краю света», а также сиквел «Годзиллы» и мультфильм «Смешарики снимают кино» — рассказываем о главных сериалах и фильмах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.
Сериал «Убийство на краю света» / A Murder at the End of the World, премьера (Hulu) (18+)
Детектив от создателей сериала «ОА» Зала Батманглиджа и Брит Марлинг. Сыщицу-любительницу с розовыми волосами Дарби Харт (Эмма Коррин) миллиардер-затворник (Клайв Оуэн) приглашает побывать в его поместье вместе с еще восьмью гостями. Вскоре одного из них находят мертвым.
С 14 ноября, Hulu
Фильм «Исчезнувшая в звездах» / Xiao shi de ta (18+)
Китайский триумфатор международных кассовых сборов (более полумиллиарда долларов!) выходит теперь и в онлайне в России. Это детектив с сюжетным движком, напоминающим начало советской картины «Ловушка для одинокого мужчины». Дайвер Хэ Фэй, принимающий из-за неврологического заболевания сильные психотропные препараты, приезжает с женой на годовщину свадьбы на тайский остров. Внезапно она исчезает, а вместо нее появляется другая женщина, утверждающая, что она и есть его супруга. Ее документы в полном порядке, и полиция не верит Хэ Фэю. В отчаянии он обращается за помощью к адвокату, не проигравшей ни одного дела.
С 15 ноября, Kion, Netflix
Сериал «Корона» / The Crown, 6 сезон (Netflix) (18+)
Финальный сезон сериала о горестях и радостях британской королевской семьи — речь в нем пойдет о периоде с 1997 по 2005 год. В ноябре выйдут четыре эпизода, оставшиеся шесть придется ждать примерно месяц. Принцессу Диану по-прежнему играет Элизабет Дебики из «Довода» Кристофера Нолана. В проекте обещают показать встречу принца Уильяма (Эд МакВей) с будущей женой Кейт Миддлтон (Мэг Беллами).
C 16 ноября, Netflix
Сериал «Джулия» / Julia, 2 сезон (Max) (18+)
Большинство российских зрителей (в отличие от американских) узнали о жизнерадостном поваре Джулии Чайлд благодаря фильму «Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту» с Мэрил Стрип и Эми Адамс. В сериальной версии ее играет британка Сара Ланкашир («Счастливая долина»). Во втором сезоне героини предстоит разбираться со своей популярностью. Основной сценарист проекта — Дэниэл Голдфарб, один из сопродюсеров «Удивительной миссис Мейзел».
С 16 ноября, Max
Сериал «Уголь», премьера («Первый канал») (18+)
Драма о жизни в небольшом шахтерском поселке в любимые нашими кинематографистами 1990-е. Впрочем, действие не застревает в одном времени, а охватывает более двух десятилетий. Поэтому главную героиню Полину в юности играет Юлия Хлынина, а повзрослевшей — Виктория Толстоганова. В касте проекта также Андрей Соколов, Иван Кокорин, Иван Мулин, Александр Горбатов и Юрий Борисов, а снял его снял Владимир Котт («Непослушник»). Сериал был сделан по заказу «Первого канал» и ждал релиза почти восемь лет.
С 16 ноября, «Иви», «Кинопоиск»
Сериал «Скотт Пилигрим жмет на газ» / Scott Pilgrim Takes Off, премьера (Netflix) (18+)
Аниме, основанное одновременно как на комиксах Брайана Ли О’Мэлли, так и фильме «Скотт Пилигрим против всех» — в его озвучивании приняли участие актеры из комедии Эдгара Райта: Майкл Сера, Мэри Элизабет Уинстэд, Киран Калкин, Обри Плаза, Джейсон Шварцман, Крис Эванс и другие. Напомним, по сюжету скромный тихоня Скотт должен сразиться с бывшими Рамоны — девушки его мечты.
С 17 ноября, Netflix
Сериал «"Монарх"»: Наследие монстров» / Monarch: Legacy of Monsters, премьера (Apple TV+) (18+)
Приключенческий проект Apple TV+ — сиквел фильма «Годзилла». Пережив нападение гигантского монстра на Сан-Франциско, Кейт (Анна Саваи) и ее брат Кентаро (Рэн Ватабэ) узнают о новых тайнах — загадочной организации под названием «Монарх», с которой как-то был связан их отец. Одну из ключевых ролей в сериале играет Курт Рассел.
С 17 ноября, Apple TV+
Фильм «Манодром» / Manodrome (18+)
Первый англоязычный фильм южноафриканского режиссера Джона Тренгова был в этому году в основной программе Берлинале, а теперь доступен и на стримингах. Это сатира на инцелов с Джесси Айзенбергом и Эрианом Броуди в главных ролях. Водитель «убера» Ральфи — мизантроп и неудачник, ненавидящий весь мир. Он знакомится с лидером мужского братства, который обещает, что вернет ему веру в себя.
Уже вышел, Prime Video, iTunes
Фильм «Смешарики снимают кино» (6+)
Еще один полный метр (вернее средний — его продолжительность 51 минута) из киновселенной «Смешариков». На этот раз Крош, Лосяш, Нюша, Бараш, Копатыч и другие будут снимать фильмы. При этом в разных жанрах: от боевика, комедии и фэнтези до мюзикла и немого. Срежиссировали все многообразие сюжетов Денис Чернов, Светлана Мардаголимова и Дмитрий Яковенко, а среди сценаристов проекта — автор «Дозоров» Сергей Лукьяненко.
Ноябрь, «Кинопоиск»
Комментарии (0)