От «Короны» до «Скотта Пилигрима»: Что смотреть дома на этой неделе

Фильм «Исчезнувшая в звездах» / Xiao shi de ta (18+)

Китайский триумфатор международных кассовых сборов (более полумиллиарда долларов!) выходит теперь и в онлайне в России. Это детектив с сюжетным движком, напоминающим начало советской картины «Ловушка для одинокого мужчины». Дайвер Хэ Фэй, принимающий из-за неврологического заболевания сильные психотропные препараты, приезжает с женой на годовщину свадьбы на тайский остров. Внезапно она исчезает, а вместо нее появляется другая женщина, утверждающая, что она и есть его супруга. Ее документы в полном порядке, и полиция не верит Хэ Фэю. В отчаянии он обращается за помощью к адвокату, не проигравшей ни одного дела.

С 15 ноября, Kion, Netflix