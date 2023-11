От «Короны» до «Скотта Пилигрима»: Что смотреть дома на этой неделе

Сериал «Убийство на краю света» / A Murder at the End of the World, премьера (Hulu) (18+)

Детектив от создателей сериала «ОА» Зала Батманглиджа и Брит Марлинг. Сыщицу-любительницу с розовыми волосами Дарби Харт (Эмма Коррин) миллиардер-затворник (Клайв Оуэн) приглашает побывать в его поместье вместе с еще восьмью гостями. Вскоре одного из них находят мертвым.

С 14 ноября, Hulu