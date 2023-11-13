Сюжет сериала разворачивается в маленьком северном городке — мрачном, тихом, замерзшем и полном страшных секретов. Все, кто приезжают сюда, чувствуют что-то странное — как будто некие мистические силы наблюдают за ними со всех сторон. Школьница Алиса родилась и выросла в этом городке. У нее есть особенность — провидческие сны, с которыми девочка живет всю жизнь. Алиса, как любой ребенок, мечтает о будущем — она хочет уехать из городка вместе со своей близкой подругой и начать новую жизнь. Однако злой рок не дает мечтам сбыться.

Режиссером сериала выступил Андрей Джунковский, известный по проектам «Лучше, чем люди», «Бихэппи» и «Сладкая жизнь». Главную роль в «Снах Алисы» исполнила Алина Гвасалия, также в сериале снялись Екатерина Вилкова, Денис Шведов, Алексей Розин, Александра Ребенок, Полина Ауг, Дарья Екамасова и Василина Юсковец.

«Для меня это проект был личной терапией, которая растянулась во времени. Я взрослела, проходила важные трансформации в жизни и столкнулась с главным вопросом: Кто Я? Как и моя героиня, которой пришлось это сделать в очень сжатые сроки в рамках сюжета. "Сны Алисы" лично для меня история про очень глубокий и подчас очень сложный процесс движения к самому себе, но такой необходимый и важный для человека, потому что каждый из нас обладает уникальным даром и большой силой, которую в большинстве своем мы очень боимся, но осознав и приняв ее, мы способны стать настоящими волшебниками и творцами своей реальности», — говорит Алина Гвасалия.

Премьера сериала «Сны Алисы» состоится 7 декабря на Premier.

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