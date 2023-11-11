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Кино и сериалы

Netflix выпустит новый аниме-фильм по вселенной «Ведьмака»

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Первый трейлер уже появился в сети. Проект будет называться «Ведьмак: Сирены глубин». Он должен появиться на стриминге в конце 2024 года.

Действия будут происходить между пятым и шестым эпизодами первого сезона сериала «Ведьмак». В основе сюжета рассказ Анджея Сапковского «Немного жертвенности».Геральта из Ривии нанимают расследовать серию нападений в приморской деревне. В результате он оказывается втянутым в многовековой конфликт между людьми и сиренами.

Озвучивать главного героя будет Даг Кокл, подаривший Геральту голос в англоязычных играх «Ведьмак» от CD Projekt RED. За анимацию отвечает студия MIR («Легенда о Корре» и «Вольтрон: Легендарный защитник» от Netflix»).

Напомним, что третий сезон сериала «Ведьмак» вышел летом. Если еще не смотрели, советуем прочитать нашу рецензию.

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