Netflix выпустит новый аниме-фильм по вселенной «Ведьмака»

Действия будут происходить между пятым и шестым эпизодами первого сезона сериала «Ведьмак». В основе сюжета рассказ Анджея Сапковского «Немного жертвенности».Геральта из Ривии нанимают расследовать серию нападений в приморской деревне. В результате он оказывается втянутым в многовековой конфликт между людьми и сиренами.

Озвучивать главного героя будет Даг Кокл, подаривший Геральту голос в англоязычных играх «Ведьмак» от CD Projekt RED. За анимацию отвечает студия MIR («Легенда о Корре» и «Вольтрон: Легендарный защитник» от Netflix»).

Напомним, что третий сезон сериала «Ведьмак» вышел летом. Если еще не смотрели, советуем прочитать нашу рецензию.