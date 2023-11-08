От финала «Короны» до «Слова пацана»: главные сериалы ноября

Последний сезон байопика британской королевской семьи «Корона», атмосферная драма Жоры Крыжовникова о взрослении в 1990-е «Слово пацана. Кровь на асфальте», исторический детектив «Цербер» с Евгением Цыгановым, Тимофеем Трибунцевым и Александром Горбатовым, а также аниме про Скотта Пилигрима и костюмная мелодрама в духе «Бриджертонов» «Буканьерки» — рассказываем о лучших сериалах последнего месяца осени.
«Черный торт» / Black Cake, премьера (Hulu) (18+)
Триллер по мотивам одноименного бестселлера Шармен Уилкерсон, права на экранизацию которого продюсерская компания Опры Уинфри приобрела еще до его публикации. Перед смертью Элеанор (Чипо Чанг) открывает детям тайны своего прошлого, оставив им флешку с информацией, которую они совсем не ожидали там увидеть.
С 1 ноября, Hulu
«Банда "ЗИГ ЗАГ"», премьера (Kion) (16+)
Ретродетектив про блокадный Ленинград с Игорем Петренко, Александром Устюговым и Екатериной Вилковой. В осажденном немцами городе появляется банда «ЗИГ ЗАГ», подделывающая продовольственные карточки. При дефиците продуктов и голоде они получают по фальшивым документам тонны еды.
С 1 ноября, Kion
«Весь невидимый нам свет» / All the Light We Cannot See, премьера (Netflix) (18+)
Экранизация одноименного романа Энтони Дорра, получившего за него Пулитцеровскую премию. Адаптировал его в сценарий Стивен Найт («Острые козырки»), а поставил Шон Леви («Очень странные дела»).
Это история о слабовидящей Мари-Лора — вместе с отцом девушка бежит во время Второй мировой из оккупированного немцами Парижа. А параллельно записывает радиопередачи антифашистского содержания. Их слушает солдат Вернер, которому поручено убить Мари-Лору. Но ее слова попадают в него, и он начинает сомневаться в идеологии своей страны. Главных героев играют Луис Хофман из «Тьмы» и Ариа Миа Лоберти, незрячая артистка, прошедшая открытый кастинг. Для нее это дебют в кино. Также в мини-сериале снялись Марк Руффало, Хью Лори, Ларс Айдингер и Якоб Диль.
Со 2 ноября, Netflix
«Саша против!», премьера (Premier) (16+)
Постановщица трогательной подростковой истории про отношения двух сестер «Сама дура!» Анна Зайцева вновь сняла сериал о душевных метаниях в нежном возрасте. На этот раз — с межнациональным колоритом. 17-летнюю пацанку Сашу (Анна Потебня) мама ставит перед фактом, что выходит замуж. И теперь жить вместе с ними будет, помимо нового супруга, его сын Мамажан (Алихан Нуржауов), рэпер и ровесник Саши. Тинейджеры сразу не нравятся друг другу.
Со 2 ноября, Premier
«Отмороженные», премьера (more.tv, Wink) (18+)
Комедийный сериал, юмор в котором высекается на столкновении любимых российскими кинематографистами 1990-х и нашего времени. (Этим он похож на недавнего «Конкретного убийцу», правда, там зумерша перемещалась в фактурные американские 1980-е.) Четыре бандита постперестроечной эпохи Фил (Влад Коноплев), Чак (Денис Васильев), Вжик (Ярослав Заргаров) и Масса (Савелий Наумов) вламываются к ученому (Даниил Спиваковский), задолжавшему местному авторитету (Ян Цапник), и попадают в криокамеру. Спустя 30 лет они просыпаются в 2020-х и пытаются приспособиться к новой жизни. Шоураннером проект вступил Илья Куликов («Полицейский с Рублевки»), а сняла историю Аня Мирохина («Регби»).
Со 2 ноября, more.tv, Wink
«Слай Сталлоне» / Sly, премьера (18+) (Netflix)
Документальный мини-сериал о звезде франшизы «Рокки». Режиссер Том Зимни, снимавший проекты о Брюсе Спрингстине, Элвисе Пресли и Джонни Кэше, препарирует экранные образы Сталлоне, чтобы понять, если в них что-то от самого актера.
С 3 ноября, Netflix
«Ласт квест», премьера (Okko) (18+)
Триллер Петра Федорова по его собственному сценарию, в котором он же играет главную роль. Риелтор Олег периодически ездит за закладками. Однажды вместо своей дозы он забирает килограмм кокаина, принадлежащий магазину из даркнета. Его владельцы похищают сына Олега Егора и требуют вернуть товар, но порошок исчезает вместе с диваном, в котором был спрятан.
С 3 ноября, Okko
«Романовы. Последнее слово», премьера (Premier) (16+)
Мини-сериал Сергея Минаева и Данилы Шарапова сочетает документальную и игровую эстетики. Создатели проекта обещают процитировать «полный рассказ людей, расстрелявших царскую семью, который был записан в 1964 году по указанию Никиты Хрущева». Актеров, играющих в художественных вставках Николая II, Александру Федоровну и их детей, подбирали по фотографическому сходству.
С 4 ноября, Premier
«Время "Спартака"», премьера («Кинопоиск») (18+)
Документальный мини-сериал о московском футбольном клубе и его легендах. Интервью для проекта записали Станислав Черчесов, Егор Титов, Олег Романцев, Владимир Бесчастных и многие другие.
С 4 ноября, «Кинопоиск»
«Законники: Басс Ривз» / Lawmen: Bass Reeves, премьера (Paramount+) (18+)
Вселенная «Йеллоустона» Тейлора Шеридана продолжает расширяться и прирастать все новыми проектами. «Законники: Басс Ривз» — это приквел основной истории и спин-офф «1883». Речь в нем идет о реальном существовавшем человеке. Басс Ривз смог пройти путь от раба до первого темнокожего федерального маршала США.
С 5 ноября, Paramount+
«Абсолютное зло» / Ondskan, премьера (TV4) (18+)
Драма о круговороте насилия и жестокости основана на романе шведского классика Яна Гийу. Подростка Эрика (Исак Калмрот) за плохое поведение переводят в школу-интернат, в которой распространен буллинг. Мини-сериал сняли Эрик Лейжонборг («Топ дог», «Последнее королевство») и Даниель ди Градо («Скрытое»), а одну из ролей в нем играет Густаф Скарсгард — один из сыновей Стеллана Скарсгарда.
С 6 ноября, «Амедиатека»
«Екатерина. Фавориты», премьера («Россия-1») (16+)
Для «Екатерины» это, по сути, четвертый сезон, но каждый выходит со своим подзаголовком и решен как мини-сериал — предысторию зрители и так знают по школьным урокам. Речь пойдет о 1779-м и последней любви самодержицы Екатерины II — Александре Ланском. Императрицу по-прежнему играет Марина Александрова, ее фаворита — Сергей Новосад («Трудные подростки»).
С 6 ноября, «Россия-1», «Смотрим»
«Буканьерки» / The Buccaneers, премьера (Apple TV+) (16+)
Костюмная мелодрама в духе «Бриджертонов» — сериальная адаптация романа Эдит Уортон. По сюжету в 1870-е богатые и жизнерадостные американки отправляются в чопорный Лондон, чтобы найти мужей. Те, кого в веке ХХ и ХХI начнут звать old money, надеются добавить к внушительным средствам еще и аристократический титул от обедневших дворянских семей. Поставили историю Сюзанна Уайт («Джейн Эйр»), Шарлотта Риган и Ричард Сеньор («Доктор Кто»).
С 8 ноября, Apple TV+
«Настоящий рэп» / Rap Sh!t, 2 сезон (Max) (18+)
Создательница «Белой вороны» Исса Рэй придумала проект про знакомых со школы двух подруг, мечтающих покорить рэп-сцену Майами. Пока же одна из них одна воспитывает дочь, с трудом сводя концы с концами, а вторая подрабатывает в отеле. Главные роли играют комикесса Аида Осман и рэп-певица Alja KaMillion, сочинявшая треки для Рианны и H.E.R. Во втором сезоне протагонистки отправляются в турне. Сериал должен был выйти в августе, но релиз перенесли на начало ноября.
С 9 ноября, Max
«Волшебный участок», премьера (Okko) (18+)
Комедийный фэнтези-детектив со звездой «Реальных пацанов» Николаем Наумовым в главной роли. Он играет бывшего полицейского, который соглашается вернуться на службу, чтобы помочь умирающей от рака сестре. Но участок, на которой его распределяют, оказывается волшебным — ему предстоит ловить там нечисть из русских сказок. В касте проекта — Ева Смирнова, Филипп Янковский, Татьяна Догилева, Илья Соболев, Гоша Куценко, Дарья Мельникова, Мария Смольникова, Алексей Золотовицкий, Ида Галич, Павел Деревянко и многие другие. Постановщиком сериала выступил Степан Гордеев («Перевал Дятлова»), шоураннером – Александр Носков («Капельник»).
С 9 ноября, Okko
«Слово пацана. Кровь на асфальте», премьера (Wink, Start) (18+)
Атмосферная драма о взрослении в 1990-е режиссера Жоры Крыжовникова с Иваном Янковским, Сергеем Буруновым, Юлией Александровой, Никитой Кологривым, Ольгой Лапшиной, Елизаветой Базыкиной и нашей героиней ноябрьской обложки Анастасией Красовской в касте. Это история о школьниках (их играют Леон Кемстач и Рузиль Минекаев), которые вступают в казанскую группировку, возглавляемую Вовой Адидасом (как раз Янковский). Воспитание чувств на улицах на излете СССР, конечно, окажется жестким.
С 9 ноября, Wink, Start, more.tv
«Ради всего человечества» / For All Mankind, 4 сезон (Apple TV+)
Продолжение драмы про противостояния США и СССР в космосе и альтернативной реальности. Напомним, в первом сезоне речь шла о 1969-м, когда космонавт Алексей Леонов якобы водрузил на Луне советский флаг. Во втором — гонка технологий и амбиций была уже в 1983 году, когда вдруг начинается милитаризация НАСА: Центр управления полетами отдают Минобороны. В третьем — действие происходило в 1990-х, а новое поле для «битвы» — колонизация Марса. В четвертом речь пойдет, скорее всего о нулевых. Новички каста — Тоби Кеббелл и Мария Машкова.
С 10 ноября, Apple TV+
«Проклятие» / The Curse, премьера (Showtime) (18+)
Комедия Нэйтана Филдера («Репетиция») с ним же и Эммой Стоун в главных ролях. Счастью молодоженов, работающих на ТВ, мешает проклятие. Его высказала рассерженная маленькая девочка, которой сначала дали 100 долларов, чтобы она играла хорошо, а затем забрали обратно после снятого удачного дубля.
С 10 ноября, Showtime
«Убийство на краю света» / A Murder at the End of the World, премьера (Hulu) (18+)
Детектив от создателей сериала «ОА» Зала Батманглиджа и Брит Марлинг. Сыщицу-любительницу с розовыми волосами Дарби Харт (Эмма Коррин) миллиардер-затворник (Клайв Оуэн) приглашает побывать в его поместье вместе с еще восьмью гостями. Вскоре одного из них находят мертвым.
С 14 ноября, Hulu
«Корона» / The Crown, 6 сезон (Netflix) (18+)
Финальный сезон сериала о горестях и радостях британской королевской семьи — речь в нем пойдет о периоде с 1997 по 2005 год. В ноябре выйдут четыре эпизода, оставшиеся шесть придется ждать примерно месяц. Принцессу Диану по-прежнему играет Элизабет Дебики из «Довода» Кристофера Нолана. В проекте обещают показать встречу принца Уильяма (Эд МакВей) с будущей женой Кейт Миддлтон (Мэг Беллами).
C 16 ноября, Netflix
«Джулия» / Julia, 2 сезон (Max) (18+)
Большинство российских зрителей (в отличие от американских) узнали о жизнерадостном поваре Джулии Чайлд благодаря фильму «Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту» с Мэрил Стрип и Эми Адамс. В сериальной версии ее играет британка Сара Ланкашир («Счастливая долина»). Во втором сезоне героини предстоит разбираться со своей популярностью. Основной сценарист проекта — Дэниэл Голдфарб, один из сопродюсеров «Удивительной миссис Мейзел».
С 16 ноября, Max
«Скотт Пилигрим жмет на газ» / Scott Pilgrim Takes Off, премьера (Netflix) (18+)
Аниме, основанное одновременно как на комиксах Брайана Ли О’Мэлли, так и фильме «Скотт Пилигрим против всех» — в его озвучивании приняли участие актеры из комедии Эдгара Райта: Майкл Сера, Мэри Элизабет Уинстэд, Киран Калкин, Обри Плаза, Джейсон Шварцман, Крис Эванс и другие. Напомним, по сюжету скромный тихоня Скотт должен сразиться с бывшими Рамоны — девушки его мечты.
С 17 ноября, Netflix
«"Монарх"»: Наследие монстров» / Monarch: Legacy of Monsters, премьера (Apple TV+) (18+)
Приключенческий проект Apple TV+ — сиквел фильма «Годзилла». Пережив нападение гигантского монстра на Сан-Франциско, Кейт (Анна Саваи) и ее брат Кентаро (Рэн Ватабэ) узнают о новых тайнах — загадочной организации под названием «Монарх», с которой как-то был связан их отец. Одну из ключевых ролей в сериале играет Курт Рассел.
С 17 ноября, Apple TV+
«Полярный», 3 сезон (ТНТ) (16+)
Продолжение снежной комедии с Михаилом Пореченковым, Иваном Охлобыстиным и Екатериной Шпицей про застрявший в 1990-х поселок на Севере. Напомним, по сюжету бывший бандит Витя-Мясник (Пореченков) сбегает в него, потому что забыл пароль от счета, на котором хранится общак. В третьем сезоне он будет вынужден стать мэром Полярного. Поставил продолжение на этот раз режиссер «Капельника» Илья Аксенов.
С 20 ноября, ТНТ, Premier
«Соседка», премьера (ТНТ) (18+)
Ромком с Юлией Хлыниной и Егором Корешковым. В упорядоченную жизнь коренного москвича Федора врывается новая соседка — переехавшая в столицу из провинциального Сальска Алена. Поставил историю режиссер трогательного фильма «Бери да помни» Байбулат Батуллин, креативным продюсером стала Ирина Аркадьева («Сладкая жизнь»).
С 20 ноября, ТНТ, Premier
«Фарго» / Fargo, 5 сезон (FX) (18+)
Шоураннер Ноа Хоули рассказывает уже пятую историю, происходящую во вдохновленной одноименным фильмом братьев Коэн вселенной. На этот раз речь пойдет о Дороти Лион (звезда «Теда Лассо» Джуно Темпл). Она выглядит как обычная домохозяйка, но на самом деле скрывается от правосудия. В касте проекта также Джон Хэмм и Дженнифер Джейсон Ли.
С 21 ноября, FX
«Цербер», премьера (Premier) (18+)
Мрачный исторический детектив, действие которого происходит в заснеженном Петербурге в 1826 году. Кто-то начинает убивает тех, кто донес на декабристов. За дело берутся московский сыщик (Тимофей Трибунцев) и освобожденный из-под следствия дворянин (Сергей Марин). В неонуаре также снялись Евгений Цыганов, Александр Горбатов и Кирилл Кяро. Поставил сериал Владимир Щегольков («Везет»).
С 23 ноября, Premier
«Ловкий плут» / The Artful Dodger, премьера (Disney+) (18+)
Сериал основан на «Оливере Твисте», но не полностью копирует хрестоматийную историю Чарльза Диккенса. Джек Доукинс по прозвищу Ловкий плут в детстве был карманником в родной Англии, а теперь пытается стать уважаемым хирургом в Австралии. Но прошлое не отпускает так просто. Протагониста сыграл Томас Сэнгстер («Реальная любовь», «Моя ужасная няня»).
С 29 ноября Disney+
«Готовые» / Obliterated, премьера (Netflix) (18+)
Комедия об обезвреживании бомбы, в котором что-то пошло не так. Команде саперов показалось, что они устранили угрозу. Это они решили отметить шумной вечеринкой. Внезапно выясняется, что не все было сделано правильно, и им придется за несколько часов в пьяном виде все же спасти город от взрыва. В касте проекта — Ник Зано, Шелли Хенниг и Си Томас Хауэлл.
С 30 ноября, Netflix
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