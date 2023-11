От финала «Короны» до «Слова пацана»: главные сериалы ноября

«Весь невидимый нам свет» / All the Light We Cannot See, премьера (Netflix) (18+)

Экранизация одноименного романа Энтони Дорра, получившего за него Пулитцеровскую премию. Адаптировал его в сценарий Стивен Найт («Острые козырки»), а поставил Шон Леви («Очень странные дела»).

Это история о слабовидящей Мари-Лора — вместе с отцом девушка бежит во время Второй мировой из оккупированного немцами Парижа. А параллельно записывает радиопередачи антифашистского содержания. Их слушает солдат Вернер, которому поручено убить Мари-Лору. Но ее слова попадают в него, и он начинает сомневаться в идеологии своей страны. Главных героев играют Луис Хофман из «Тьмы» и Ариа Миа Лоберти, незрячая артистка, прошедшая открытый кастинг. Для нее это дебют в кино. Также в мини-сериале снялись Марк Руффало, Хью Лори, Ларс Айдингер и Якоб Диль.

Со 2 ноября, Netflix