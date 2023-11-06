В сети появился трейлер фильма «Великий беглец» с Майклом Кейном в главной роли

Фильм расскажет о Бернарде Джордане, который решил покинуть свой дом в британском Ист-Сассексе и отправиться на празднование 70-летия высадки союзнических войск в Нормандии. Ветеран флота буквально сбежал из дома, не сказав никому о своих планах. В результате мужчина присоединился к сотням других участников Второй мировой и увидел собственными глазами королеву Елизавету II и президента США Барака Обаму. А затем вернулся обратно в Англию, где его уже разыскивали спасатели.

Режиссером картины выступил Оливер Паркер, сценарий написал Уильям Айвори. Главную роль в фильме сыграл Майкл Кейн. Лента сосредоточится не только на путешествии Берни Джордана, но и на его отношениях с женой. Любовь Берни и Ирен началась более 70 лет назад и спустя десятилетия осталась такой же трогательной, какой была и в начале их романа.

В прошлом месяце Майкл Кейн заявил, что завершает актерскую карьеру. Артист заявил, что теперь он может играть лишь 90-летних мужчин.