Майкл Кейн завершил актерскую карьеру

Майкл Кейн хотел завершить свою карьеру еще два года назад. Но тогда его удалось уговорить авторам «Великого беглеца», который вышел в мировой прокат 6 октября. Причем актер отказался от роли три раза, прежде чем все-таки решил дать свое согласие. «Я рассчитывал уйти из кино после роли в «Бестселлере» в 2021 году. Поводом были боли в спине, которые мешали актеру ходить. К тому же, в последние пару лет мне не поступали предложения», — признается артист.

«Теперь я могу сыграть только 90-летних мужчин, ну, может, еще 85-летних, и совсем не в главных ролях. Не бывает 90-летних главных героев, эти места для молодых красивых мальчиков и девочек. Так что мне уже пора заканчивать», — добавил Кейн.

Майкл Кейн родился в 1933 году. Свою первую роль он сыграл в возрасте 25 лет в фильме «И с гордостью её пишите имя». С тех пор его библиография насчитывает около 160 ролей. Новая картина с участием Кейна расскажет основанную на реальных событиях историю о 89-летнем ветеране Второй мировой войны Бернарде Джордане, который сбежал из дома престарелых и отправился во Францию, чтобы почтить память павших боевых товарищей в годовщину 70-летия высадки в Нормандии.

