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Приквел «Игры Престолов», «Рыцарь семи королевств», начнут снимать весной 2024 года

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Сериал расскажет о событиях, произошедших за столетие до действия основной саги. Героями нового проекта станут сир Дункан Высокий и его спутник Эгг. Писатель Джордж Мартин выступит соавтором сценария.

New vision/shutterstock

Также над сериалом будет работать Айра Мартин. Он вместе с Мартином станут исполнительными продюсерами проекта наряду с шоураннером «Дома дракона» Райаном Кондалом и Винсом Джерардисом.

Сюжет сосредоточится на рыцаре Дункане и его оруженосце — 10-летнем Эйегоне Таргариене. События развернутся за 90 лет до событий «Игры престолов». В основе сценария — первые три новеллы из одноименной серии Джорджа Мартина, которые расскажут о знакомстве героев во время турнира.

Что касается другого приквела, «Дом дракона», работа над ним также продолжается. Съемки новых серий не остановили даже голливудские забастовки. Премьера продолжения хита HBO запланирована на 2024 год. Сообщается, что в новом сезоне будет восемь серий вместо десяти.

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