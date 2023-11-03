От «Пяти ночей у Фрэдди» до «Всего невидимого нам света»: Что смотреть дома на этой неделе

Фильм «Призраки в Венеции» / A Haunting in Venice (18+)

Кеннет Брана продолжает снимать фильмы об Эркюле Пуаро — и сам играть в них знаменитого детектива. На этот раз отдыхающего в Венеции Пуаро пригласят на спиритический сеанс к оперной певице (Келли Райлли). Там медиум (Мишель Йео) голосом покойной дочери хозяйки сообщит, что девушка на самом деле умерла насильственной смертью. Сыщику предстоит выяснить, что произошло. К тому же, по классике герметичного детектива, все подозреваемые в этой же комнате. В фильме по мотивам романа Агаты Кристи вновь, как и в «Убийстве в Восточном экспрессе» и «Смерти на Ниле», максимально звездный каст. В нем Тина Фей, Джейми Дорнан, Камилль Коттен и Риккардо Скамарчо.

Уже вышел, Hulu, Amazon Prime Video, Apple TV+