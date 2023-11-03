От «Пяти ночей у Фрэдди» до «Всего невидимого нам света»: Что смотреть дома на этой неделе

Хоррор про зверей-аниматроников «Пять ночей с Фредди», герметичный детектив Кеннета Браны про Пуаро «Призраки в Венеции», экранизация бестселлера «Весь невидимый нам свет», новая картина Ребекки Миллер с Питером Динклэйджем и Энн Хэтэуэй, а также документальные проекты про Сталлоне и семью Николая II — рассказываем о главных фильмах и сериалах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.
Фильм «Призраки в Венеции» / A Haunting in Venice (18+)
Кеннет Брана продолжает снимать фильмы об Эркюле Пуаро — и сам играть в них знаменитого детектива. На этот раз отдыхающего в Венеции Пуаро пригласят на спиритический сеанс к оперной певице (Келли Райлли). Там медиум (Мишель Йео) голосом покойной дочери хозяйки сообщит, что девушка на самом деле умерла насильственной смертью. Сыщику предстоит выяснить, что произошло. К тому же, по классике герметичного детектива, все подозреваемые в этой же комнате. В фильме по мотивам романа Агаты Кристи вновь, как и в «Убийстве в Восточном экспрессе» и «Смерти на Ниле», максимально звездный каст. В нем Тина Фей, Джейми Дорнан, Камилль Коттен и Риккардо Скамарчо.
Уже вышел, Hulu, Amazon Prime Video, Apple TV+
Фильм «Пять ночей с Фредди» / Five Nights at Freddy's (18+)
Экранизация видеоигры, ставшая одним из лидеров предхеллоуинского проката в США, несмотря на разгромные рецензии критиков. Майк (Джош Хатчерсон) устраивается ночным сторожем в давно закрытую, но популярную в 1980-х пиццерию Freddy Fazbear’s Pizza, чтобы обеспечить младшую сестру (Пайпер Рубио). Оказывается, там после полуночи оживают аниматронные звери, жаждущие крови и насилия.
Уже вышел, Peacock
Сериал «Такси под прикрытием», премьера («Иви», «Кинопоиск») (18+)
Снятый в Петербурге боевик Стаса Шмелева («Провокатор») с Дмитрием Власкиным в главной роли. Он играет полицейского с булгаковским именем Алексей Турбин, с которым никто из коллег не хочет работать в связке, так как тот сдал предыдущего напарника. Тогда начальство придумывает для него работу под прикрытием — притворяться таксистом и, патрулируя город, вычислить опасную банду преступников.
С 31 октября, «Иви», «Кинопоиск»
Сериал «Черный торт» / Black Cake, премьера (Hulu) (18+)
Триллер по мотивам одноименного бестселлера Шармен Уилкерсон, права на экранизацию которого продюсерская компания Опры Уинфри приобрела еще до его публикации. Перед смертью Элеанор (Чипо Чанг) открывает детям тайны своего прошлого, оставив им флешку с информацией, которую они совсем не ожидали там увидеть.
С 1 ноября, Hulu
Сериал «Банда "ЗИГ ЗАГ"», премьера (Kion) (16+)
Ретродетектив про блокадный Ленинград с Игорем Петренко, Александром Устюговым и Екатериной Вилковой. В осажденном немцами городе появляется банда «ЗИГ ЗАГ», подделывающая продовольственные карточки. При дефиците продуктов и голоде они получают по фальшивым документам тонны еды.
С 1 ноября, Kion
Сериал «Весь невидимый нам свет» / All the Light We Cannot See, премьера (Netflix) (18+)
Экранизация одноименного романа Энтони Дорра, получившего за него Пулитцеровскую премию. Адаптировал его в сценарий Стивен Найт («Острые козырки»), а поставил Шон Леви («Очень странные дела»).
Это история о слабовидящей Мари-Лора — вместе с отцом девушка бежит во время Второй мировой из оккупированного немцами Парижа. А параллельно записывает радиопередачи антифашистского содержания. Их слушает солдат Вернер, которому поручено убить Мари-Лору. Но ее слова попадают в него, и он начинает сомневаться в идеологии своей страны. Главных героев играют Луис Хофман из «Тьмы» и Ариа Миа Лоберти, незрячая артистка, прошедшая открытый кастинг. Для нее это дебют в кино. Также в мини-сериале снялись Марк Руффало, Хью Лори, Ларс Айдингер и Якоб Диль.
Со 2 ноября, Netflix
Сериал «Саша против!», премьера (Premier) (16+)
Постановщица трогательной подростковой истории про отношения двух сестер «Сама дура!» Анна Зайцева вновь сняла сериал о душевных метаниях в нежном возрасте. На этот раз — с межнациональным колоритом. 17-летнюю пацанку Сашу (Анна Потебня) мама ставит перед фактом, что выходит замуж. И теперь жить вместе с ними будет, помимо нового супруга, его сын Мамажан (Алихан Нуржауов), рэпер и ровесник Саши. Тинейджеры сразу не нравятся друг другу.
Со 2 ноября, Premier
Сериал «Отмороженные», премьера (more.tv, Wink) (18+)
Комедийный сериал, юмор в котором высекается на столкновении любимых российскими кинематографистами 1990-х и нашего времени. (Этим он похож на недавнего «Конкретного убийцу», правда, там зумерша перемещалась в фактурные американские 1980-е.) Четыре бандита постперестроечной эпохи Фил (Влад Коноплев), Чак (Денис Васильев), Вжик (Ярослав Заргаров) и Масса (Савелий Наумов) вламываются к ученому (Даниил Спиваковский), задолжавшему местному авторитету (Ян Цапник), и попадают в криокамеру. Спустя 30 лет они просыпаются в 2020-х и пытаются приспособиться к новой жизни. Шоураннером проект вступил Илья Куликов («Полицейский с Рублевки»), а сняла историю Аня Мирохина («Регби»).
Со 2 ноября, more.tv, Wink
Фильм «Ногти» / Fingernails (18+)
Автор драмы с элементами фантастики «Яблоки» Христос Нику вновь ловко миксует в нарративе реальное и фантазийное. Анна (Джесси Бакли) работает в НИИ, в котором изучают, действительно ли пары на грани разрыва больше не любят друг друга. Параллельно она разбирается в своих сложных отношениях с коллегой и партнером Амиром (Риз Ахмед). Также в касте фильма Люк Уилсон и Джереми Аллен Уайт, звезда сериала «Медведь», а среди продюсеров — Кейт Бланшетт.
С 3 ноября, Apple TV+
Сериал «Слай Сталлоне» / Sly, премьера (18+) (Netflix)
Документальный мини-сериал о звезде франшизы «Рокки». Режиссер Том Зимни, снимавший проекты о Брюсе Спрингстине, Элвисе Пресли и Джонни Кэше, препарирует экранные образы Сталлоне, чтобы понять, если в них что-то от самого актера.
С 3 ноября, Netflix
Фильм «Грани любви» / Les enfants des autres (18+)
Мелодрама Ребекки Злотовски («Мое прекрасное лето с Софи», «Планетариум») в прошлом году участвовала в основном конкурсе Венецианского кинофестиваля. Школьная учительница Рэйчел (Виржини Эфира) влюбляет в Али (Рошди Зем), у которого есть маленькая дочь Лейла от первого брака (Калли Феррейра-Гонсалвес). Она по-настоящему привязывается к ребенку, но девочка ее не принимает. Маму Лейлы Элис играет Кьяра Мастроянни.
С 3 ноября, Kion, Wink
Сериал «Ласт квест», премьера (Okko) (18+)
Триллер Петра Федорова по его собственному сценарию, в котором он же играет главную роль. Риелтор Олег периодически ездит за закладками. Однажды вместо своей дозы он забирает килограмм кокаина, принадлежащий магазину из даркнета. Его владельцы похищают сына Олега Егора и требуют вернуть товар, но порошок исчезает вместе с диваном, в котором был спрятан.
С 3 ноября, Okko
Фильм «Я — богиня» (16+)
Ромком с Александрой Бортич в главной роли — дебют в полнометражном кино актрисы Ольги Дибцевой («Озабоченные», «Нереалити»). Это история про веру в себя, которую не помогут обрести тренинги личностного роста, которые проходит школьная учительница Лена, когда от нее уходит муж. Со сценарием Дибцевой помогал Александр Собичевский — автор и режиссер сериала «Барабашка», а куратором и одним из продюсеров проекта стал Борис Хлебников. Самое забавно в снятом в Петербурге фильме, когда в него вдруг врывается вселенная Алексея Балабанова в лице актера Александра Мосина.
Уже вышел, «Иви», Premier, Okko, Start
Фильм «Иди ко мне, детка» / She Came to Me (16+)
Новый фильм Ребекки Миллер («Частная жизнь Пиппы Ли», «План Мэгги») с Питером Динклэйджем, Энн Хэтэуэй и Марисой Томей открывал в этом году Берлинский кинофестиваль. Это драмеди о композиторе, переживающем затяжной творческий кризис. Он вновь начинает испытывать вдохновение после неожиданной связи на одну ночь в Нью-Йорке.
С 4 ноября, «Иви», Kion, Wink
Фильм «Чижик-Пыжик возвращается» (6+)
Снятая на киностудии им. Горького, исторически занимавшейся кино для детей и юношества, приключенческая картина об одном из символов Петербурга. Как известно, скульптуру Чижика-Пыжика (придуманную Резо Габриадзе!) часто похищают. Свидетелем этого по сюжету фильма и становятся одноклассники Дана и Лева. У детей свои планы на Чижика — он должен был исполнить их желания. Дана мечтает стать популярным блогером, а Лева — чтобы его родители не развелись. Тогда они решают самостоятельно вернуть фигурку.
С 4 ноября, Premier, «Кинопоиск»
Сериал «Романовы. Последнее слово», премьера (Premier) (16+)
Мини-сериал Сергея Минаева и Данилы Шарапова сочетает документальную и игровую эстетики. Создатели проекта обещают процитировать «полный рассказ людей, расстрелявших царскую семью, который был записан в 1964 году по указанию Никиты Хрущева». Актеров, играющих в художественных вставках Николая II, Александру Федоровну и их детей, подбирали по фотографическому сходству.
С 4 ноября, Premier
Сериал «Время „Спартака“», премьера («Кинопоиск») (18+)
Документальный мини-сериал о московском футбольном клубе и его легендах. Интервью для проекта записали Станислав Черчесов, Егор Титов, Олег Романцев, Владимир Бесчастных и многие другие.
С 4 ноября, «Кинопоиск»
Фильм «Джонни» (16+)
Экс-гитарист «Кино» и режиссер Алексей Рыбин снял бывшего участника бит-квартета «Секрет» и актера Николая Фоменко в драмеди о музыканте Джонни, похожем на лидера «Зоопарка» Майка Науменко (и поющем его песни). В молодости, которая приходится на конец 1980-х, его играет Андрей Дидик («Время года зима», «Лачуга должника»). И да, это тот самый проект, который Рыбин снял, не согласившись со сценарными допущениями фильма «Лета».
Уже вышел, Premier «Кинопоиск», Okko, Wink, Kion
Сериал «Законники: Басс Ривз» / Lawmen: Bass Reeves, премьера (Paramount+) (18+)
Вселенная «Йеллоустона» Тейлора Шеридана продолжает расширяться и прирастать все новыми проектами. «Законники: Басс Ривз» — это приквел основной истории и спин-офф «1883». Речь в нем идет о реальном существовавшем человек. Басс Ривз смог пройти путь от раба до первого темнокожего федерального маршала США.
С 5 ноября, Paramount+
Фильм «Гардемарины 1787. Мир» (12+)
Знакомая многим с детства телевизионная франшиза Светланы Дружининой возвращается с дилогией «Гардемарины 1787. Мир» (теперь доступен в онлайне) и ««Гардемарины 1787. Война» (с 16 ноября в кинотеатрах). При этом 30 лет спустя — последняя часть эпопеи выходила в 1992 году. Главных героев играют, как и в третьей части, Дмитрий Харатьян, Михаил Мамаев и Александр Домогаров. Сергей Жигунов и Владимир Шевельков выбыли из-за разногласий с Дружининой из каста еще в 1990-е. К своим ролям также вернулись Кристина Орбакайте (императрица Екатерина II), Ольга Машная (Софья Корсак) и Михаил Боярский (де Брильи). Действие продолжения разворачивается в 1787 году, старшему поколению помогают дети — Шурка Корсак (Андрей Лаптев) и Александра Белова (Ника Здорик).
Уже вышел, «Кинопоиск», «Иви», Kion, Wink
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