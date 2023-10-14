Netflix работает над сериалом про Джона Кеннеди

Предполагается, что Netflix рассматривает сериал как вариант американской версии «Короны» — весьма успешного шоу стриминга о королеве Елизавете II и британской королевской семье. Означает ли это, что сериал будет следовать той же схеме, что и «Корона» — в которой каждые два сезона разные актеры приходят, чтобы играть главных героев по мере их старения, — на данный момент неясно.

В первой книге, по которой планируют снимать сериал, рассматривается жизнь Кеннеди с момента его рождения и до пребывания на посту младшего сенатора США от штата Массачусетс. В качестве сценариста выступает Эрик Рот. Поиски шоураннера еще ведутся.

От «Падения дома Ашеров» до Тома Круза. В нашем материале мы рассказываем, что смотреть дома на этой неделе.