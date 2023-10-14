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Кино и сериалы

Netflix работает над сериалом про Джона Кеннеди

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В основу сюжета ляжет книга Фредрика Логевалла «Джон Кеннеди: Достижение совершеннолетия в американском веке, 1917-1956». За адаптацию сценария возьмется Эрик Рот, он известен по работе над «Форрестом Гампом» и «Загадочной истории Бенджамина Баттона».

Teresa Otto / Shutterstock.com

Предполагается, что Netflix рассматривает сериал как вариант американской версии «Короны» — весьма успешного шоу стриминга о королеве Елизавете II и британской королевской семье. Означает ли это, что сериал будет следовать той же схеме, что и «Корона» — в которой каждые два сезона разные актеры приходят, чтобы играть главных героев по мере их старения, — на данный момент неясно.

В первой книге, по которой планируют снимать сериал, рассматривается жизнь Кеннеди с момента его рождения и до пребывания на посту младшего сенатора США от штата Массачусетс. В качестве сценариста выступает Эрик Рот. Поиски шоураннера еще ведутся.

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