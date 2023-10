От «Падения дома Ашеров» до Тома Круза: Что смотреть дома на этой неделе

Сериал «Падение дома Ашеров» / The Fall of the House of Usher, премьера (Netflix) (18+)

Профессионал мистических сериалов Майк Флэнаган («Призраки дома на холме», «Призраки усадьбы Блай», «Полуночная месса») на этот раз стал шоураннером проекта, основанного на рассказе Эдгара Аллана По. Действие мрачного хоррора перенесли в наше время. Брат и сестра Родерик (Брюс Гринвуд) и Мадлен (Мэри Макдоннелл) смогли превратить наследственную фармацевтическую компанию Ашеров в империю. Но их дети внезапно начинают умирать из-за женщины, как-то связанной с юностью главных героев.

С 12 октября, Netflix