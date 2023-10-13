От «Падения дома Ашеров» до Тома Круза: Что смотреть дома на этой неделе

Фильм «Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть первая» / Mission: Impossible — Dead Reckoning Part One (18+)

Нестареющая франшиза, как и играющий в ней главную роль актер Том Круз, на этот раз рассуждает об опасностях искусственного интеллекта. Из-под контроля выходит могущественный ИИ Entity, и все ведущие мировые державы начинают искать физический ключ к нему. Тот состоит из двух частей, как и очередной выпуск «Миссии» под названием «Смертельная расплата».

В касте, помимо Круза, Ребекка Фергюсон, Хейли Этвелл, Эсай Моралес, Саймон Пегг, Ванесса Кирби и многие другие. Снял фильм Кристофер Маккуорри, режиссировавший пятую и шестую «Миссии», а также «Джека Ричера». Он же поставит и вторую часть «Смертельной расплаты».

Уже вышел, Amazon Prime Video, Vudu