От «Падения дома Ашеров» до Тома Круза: Что смотреть дома на этой неделе

Седьмая часть «Миссии: невыполнима» с неизменным Томом Крузом в роли агента Итана Ханта, вольная экранизация рассказа Эдгара Аллана По «Падение дома Ашеров» от шоураннера Майка Флэнагана, а также режиссерский дебют Дарьи Мороз «Секс. До и после» и драмеди с Робертом Де Ниро «Ничего» — рассказываем о главных фильмах и сериалах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.
Фильм «Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть первая» / Mission: Impossible — Dead Reckoning Part One (18+)
Нестареющая франшиза, как и играющий в ней главную роль актер Том Круз, на этот раз рассуждает об опасностях искусственного интеллекта. Из-под контроля выходит могущественный ИИ Entity, и все ведущие мировые державы начинают искать физический ключ к нему. Тот состоит из двух частей, как и очередной выпуск «Миссии» под названием «Смертельная расплата».
В касте, помимо Круза, Ребекка Фергюсон, Хейли Этвелл, Эсай Моралес, Саймон Пегг, Ванесса Кирби и многие другие. Снял фильм Кристофер Маккуорри, режиссировавший пятую и шестую «Миссии», а также «Джека Ричера». Он же поставит и вторую часть «Смертельной расплаты».
Уже вышел, Amazon Prime Video, Vudu
Сериал «Галя, у нас отмена!», премьера (СТС) (16+)
Комедия о жизни сотрудников супермаркета с Артемом Кошманом из «Хэдшота» и «Черной весны». Бармену Филу удается узнать номер бутылки, которая позволит выиграть машину в лотерее. Чтобы шансы найти ее были выше, он устраивается на работу в магазин. В касте проекта также Максим Лагашкин, Настасья Самбурская и многие другие. Поставил шоу Кирилл Васильев («Фитнес», «Ну, здравствуй, Оксана Соколова»).
С 9 октября, СТС
Сериал «Короче, план такой», премьера (Wink) (18+)
Комедия о русских хакерах с Кириллом Нагиевым, Софией Каштановой и Михаилом Кремером. Совершив ошибку, они попадают в поле зрения правоохранительных органов и вынуждены пойти на сделку с ними: начать работать на государство. Снял проект Марк Горобец («Закрытая школа», «Стая»).
С 10 октября, Wink
Сериал «Ничего» / Nada, премьера (Hulu) (18+)
Аргентинское драмеди про высокую кухню, в котором одну из ролей играет Роберт Де Ниро. А главный герой истории — ресторанный критик Мануэль (Луис Брандони), тяжело переживающий смерть горничной, которая помогала ему по хозяйству более 40 лет. Он вынужден нанять новую сотрудницу — девушку из Парагвая. Но из-за юности и неопытности та превращает его привычную жизнь в хаос. Шоу сняли Мариано Кон и Гастон Дюпра, вместе работавшие над фильмами «Шедевр» и «Главная роль».
С 11 октября, Hulu
Сериал «Падение дома Ашеров» / The Fall of the House of Usher, премьера (Netflix) (18+)
Профессионал мистических сериалов Майк Флэнаган («Призраки дома на холме», «Призраки усадьбы Блай», «Полуночная месса») на этот раз стал шоураннером проекта, основанного на рассказе Эдгара Аллана По. Действие мрачного хоррора перенесли в наше время. Брат и сестра Родерик (Брюс Гринвуд) и Мадлен (Мэри Макдоннелл) смогли превратить наследственную фармацевтическую компанию Ашеров в империю. Но их дети внезапно начинают умирать из-за женщины, как-то связанной с юностью главных героев.
С 12 октября, Netflix
Сериал «Секс. До и после», премьера (Okko) (18+)
Актриса и продюсер Дарья Мороз дебютирует и в режиссуре — сериалом-антологией про секс. В кадре показывается не сама интимная близость, а то, что ей предшествует и следует за ней. В новеллах снялись Гоша Куценко, Игорь Миркурбанов, Сергей Горошко, Павел Чинарев, Яна Кошкина, Даниил Воробьев и многие другие.
С 12 октября, Okko
Сериал «Фрейзер» / Frasier, премьер (Paramount+) (16+)
Возвращение ситкома, выходившего в 1990-х и начале 2000-х. Шоу за годы своего существования получило 37 премий «Эмми», в том числе как лучший комедийный сериал. К своей роли в проекте вернулся Келси Грэммер — он играет психиатра Фрейзера Крэйна. В новых эпизодах тот будет пытаться наладить отношения с сыном Фредди (Джек Катмор-Скотт). Часть серий снял Джеймс Берроуз, работавший и над оригиналом.
С 12 октября, Paramount+
Сериал «ФК Родина», премьера (more.tv, Wink) (18+)
Еще один проект more.tv так или иначе связанный с футболом (уже были «Трудные подростки» и «Домашнее поле»). На этот раз в центре сюжета — провинциальный клуб «Родина», который в разгар сезона продает его владелец, он же мэр города. Чтобы спасти команду, игроки соглашаются перевезти контрабанду в Китай. В проекте Ивана Плечева («Солдаут») снялись Роман Евдокимов, Валерия Репина, Кристина Бабушкина и Максим Белбородов.
С 12 октября, more.tv, Wink
Сериал «Уроки химии» / Lessons in Chemistry, премьера (Apple TV+) (18+)
Вдохновляющий сериал с Бри Ларсон основан на одноименном бестселлере Бонни Гармус, который вошел в 20 лучших книг 2022 года по версии Amazon и стал лучшим дебютным романом у читателей Goodreads. Она играет ученую-химика Элизабет Зотт, которая в Америке 1950-х пытается построить карьеру в науке. Ее увольняют из лаборатории, в которой все сотрудники — мужчины, но она находит новую работу: ведущей кулинарного шоу на ТВ. Помимо рецептов, она рассказывает домохозяйкам страны, что они не должны бояться менять свою жизнь. Поставила сериал Сара Адина («В поисках Аляски», «Легион»).
С 13 октября, Apple TV+
Сериал «Рик и Морти» / Rick and Morty, 7 сезон (Adult Swim) (18+)
Культовый мультсериал про эксцентричного и токсичного дедушку Рика и ведомого внука Морти зашел, на радость многочисленным фанатам, уже на седьмой сезон. Хотя часть поклонников и считает, что проект столкнулся с типичной проблемой всех долгоиграющих шоу: самоповторами и штампами. Из нового — у главных героев будет другой голос: Джастина Ройланда, одного из создателей проекта и актера озвучивания, отстранили после обвинений в домашнем насилии.
С 15 октября, Adult Swim
Фильм «После. Навсегда» / After Everything (18+)
Последняя часть янг-эдалт-франшизы «После», основанной на бестселлерах Анны Тодд. Ее главные герои Хардин и Тесса в новой главе все также продолжат выяснять отношения и проверять свои чувства на прочность, а главная интрига: будет ли у их истории хэппи-энд или прошлое останется в прошлом. В касте — неизменные Хиро Файнс-Тиффин и Джозефин Лэнгфорд.
Уже вышел, «Кинопоиск», «Иви», Okko, Kion, Wink
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