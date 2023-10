«Локи», «Убить Риту», а также «Секс. До и после»: лучшие сериалы октября 2023-го

«Наш флаг означает Смерть» / Our Flag Means Death, 2 сезон (Max)

Взлет карьеры новозеландского режиссера Тайки Вайтити начался после комедии «Реальные упыри» (российская локализация названия — What We Do in the Shadows), в которой высмеивались вампиры. В новом его проекте шутят о пиратах. Вайтити снял пилот, спродюсировал сериал и сыграл в нем легендарного Черную бороду. Правда, главный герой тут все же аристократ XVIII века Стид Боннет, который решает грабить торговые суда. Его роль — у Риза Дарби («Полет Конкордов»). В продолжении Боннет и Черная борода по-разному переживают разрыв отношений, произошедший в конце первого сезона.

С 6 октября, Max