«Локи», «Убить Риту», а также «Секс. До и после»: лучшие сериалы октября 2023-го

«Убить Риту», премьера (Premier) (18+)

Бодрая черная комедия с элементами драмы и эротического триллера, а также солисткой группы «СБПЧ» Евгенией Борзых в главной роли (наша героиня октябрьской обложки!). Она играет учительницу химии Риту, которую увольняют из школы за связь с учеником. Оставшись без средств, она начинает зарабатывать уборкой квартир, в чем ей помогают научные знания о соединениях и свойствах веществ. Однажды ее вызывают очистить дом, который оказывается местом преступления. Рите приходится пуститься в бега, а гонится за ней не только полиция, но и бандиты. В касте проекта — Артем Быстров, Александр Мизев, Игорь Грабузов, Олег Гаас, Роман Семейко. Поставила его Мария Агранович («Люби их всех»).

C 19 октября, Premier