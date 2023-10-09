«Локи», «Убить Риту», а также «Секс. До и после»: лучшие сериалы октября 2023-го

Черная комедия с нашей героиней октябрьской обложки Женей Борзых «Убить Риту», антология Дарьи Мороз «Секс. До и после», продолжение приключений бога-трикстера Локи, экранизация «Падения дома Ашеров», а также аргентинское драмеди о высокой кухне «Ничего» с Робертом Де Ниро, возвращение «Рика и Морти» и южная готика в детективе «Исчезнувшие» — рассказываем о главных сериалах второго месяца осени.
«Точка кипения» / Boiling Point, премьера (BBC One) (18+)
Сериальное продолжение снятого одним кадром фильма со Стивеном Грэмом про громокипящие будни сотрудников британского ресторана. Действие сиквела происходит через полгода после финала картины. Шеф-поваром становится Карли (Винетт Робинсон), и теперь ей придется разбираться со всеми сложностями высокой кухни. Впрочем, Грэм, как и остальной каст, тоже вернутся к своим ролям. Авторы оригинала Джеймс Каммингс и Фил Барантини вошли в сценарную группу и нового проекта, а последний в том числе снял часть эпизодов как режиссер.
С 1 октября, BBC One
«Не дождетесь», премьера (Premier) (18+)
В Международный день пожилых людей Premier выпустил комедийный проект о людях старшего поколения. В нем снялись знаменитые советские артисты: Светлана Немоляева, Наталья Варлей, Эммануил Виторган, Светлана Тома, Галина Стаханова, Марина Шиманская, Евдокия Германова, Юрий Нифонтов, Тамара Семина. Они играют постояльцев дома престарелых, в который устраивается молодой аферист Виталик (Владислав Кунеевский), чтобы скрыться от кредиторов. В эпизодах шоу заняты подопечные фонда «Артист», который поддерживает людей, посвятивших жизнь работе в сфере культуры
С 1 октября, Premier
«Симпсоны» / The Simpsons, 35 сезон (Fox) (16+)
Мультсериал, в котором уже было абсолютно все, возвращается с юбилейным, 35-м по счету, сезоном. В нем Гомер, трудившийся всегда на атомной станции, будет работать охранником школьного перекрестка, Мардж переживать из-за взросления Барта, а Лиза вспоминать, как ее папу однажды обвинили в отключении электричества в Спрингфилде перед Днем благодарения. И да, шоу уже продлили на 36 сезон.
С 1 октября, Fox
«Закусочная Боба» / Bob's Burgers, 14 сезон (Fox) (16+)
Еще один анимационный долгожитель Fox — ситком о семье, владеющей закусочной в небольшом городе. На нем отразилась забастовка Гильдии сценаристов — изначально планировалось, что в 14 сезоне будет 22 эпизода, но в итоге выйдет лишь 17. Впрочем, проект уже продлен на 15-й.
С 1 октября, Fox
«Мендельсон», премьера (ТНТ) (16+)
Спродюсированная братьями Андреасян комедия о бывшем вэдэвэшнике (Владимир Сычев) с позывным Мендель, транслирующем гипертрофированную маскулинность, но воспитывающем в одиночку троих дочерей. Генерал и бывший начальник просит Менделя в своем завещании присмотреть за успешным свадебным салоном, которым управляет его внебрачная дочь Лена (Лиза Моряк). Он подозревает, что на этот актив будет претендовать его беспринципная вдова.
Со 2 октября, ТНТ, Premier
«Поиски» / Found, премьера (NBC) (18+)
Детективная драма с Шанолой Хэмптон («Бесстыжие»). Она играет Габи, занимающуюся поиском пропавших людей, которых не смогла найти полиции. В расследованиях ей помогает преступник, которого она тайно держит в подвале. Много лет назад он похитил Габи, когда ей было 16, но она смогла сбежать и сама взяла его в плен. Среди режиссеров проекта — Димэйн Дэвис («Ты»).
С 3 октября, NBC
«Мастодонт», премьера («ИРИ») (12+)
Комедия с Федором Добронравовым, Еленой Яковлевой, Ольгой Медынич, Марком Богатыревым и Дмитрием Харатьяном. Пожилой провинциальный чиновник Виктор Петрович неожиданно узнает, что у него якобы есть взрослая дочь в Москве, которая возглавляет один из департаментов Минцифр. Чтобы воссоединиться с новообретенной семьей, он устраивается через связи на работу в министерство. Правда, он совсем не соответствует должности, так как не разбирается в новых технологиях.
С 4 октября, «Иви», Okko, Premier, Wink
«Бекхэм» / Beckham, премьера (Netflix) (16+)
Из мини-сериала Netflix о культовом футболисте Дэвиде Бекхэме уже завирусился в сети фрагмент, как он выясняет у своей жены Виктории, которая утверждает, что она из рабочего класса, на какой машине папа возил ее в школу. (Спойлер: на роллс-ройсе!) Остальные эпизоды четырехсерийного шоу не менее увлекательные. В том числе там есть интервью самого титулованного тренера в истории Великоритании Алекса Фергюсона. Снял проект обладатель «Оскара» Фишер Стивенс («Бухта»).
С 4 октября, Netflix
«Люпен» / Lupin, 3 сезон (Netflix) (16+)
Про французского Робин Гуда — благородного разбойника Арсена Люпена — было снято множество кинопроектов: от фильмов 1930-х до сериала конца 1980-х. В версии Netflix вора-джентльмена как такового нет, а вот книги о нем вдохновляют Ассана Диопа (Омар Си — звезда «1+1») на месть за несправедливо осужденного отца. В третьем сезоне самый известный вор Франции Диоп, страдающий вдали от жены и сына, пытается вывезти семью из Парижа и начать с родными новую жизнь.
С 5 октября, Netflix
«Все и прямо сейчас» / Everything Now, премьера (Netflix) (18+)
Подростковое драмеди с Софи Уайлд из хоррора «Два, три, демон, приди!» в главной роли. Она играет девушку, долго лечившуюся от анорексии. После реабилитации та пытается вновь вернуться в школу. Экранным психотерапевтом героини стал актер и писатель Стивен Фрай, также в касте Вивьенн Ачеампонг из «Песочного человека» и Лорин Аджуфо из «Точки кипения». Эпизоды британского сериала поставили Алисса МакКлелланд («Сексуальное посвещение») и дебютирующий в режиссуре крупной формы Чарли Мэнтон, игравший принца Гарри в фильме «Диана: Последние дни принцессы».
С 5 октября, Netflix
«Локи» / Loki, 2 сезон (Disney+) (18+)
Напомним, действие сериала продолжает события фильма «Мстители: Финал». Бог-трикстер из вселенной Marvel Локи (Том Хиддлстон) вместе с агентом Мобиусом (Оуэн Уилсон) преследуют Сильви (Софи Ди Мартино), альтернативную версию самого Локи. Во втором сезоне к касту проекта присоединился звезда «Все везде и сразу» Ке Хюи Куан. Он играет техника Управления временными изменениями. Среди режиссеров продолжения — создатели «Лунного рыцаря» Джастин Бенсон и Аарон Мурхед.
С 6 октября, Disney+
«Наш флаг означает Смерть» / Our Flag Means Death, 2 сезон (Max)
Взлет карьеры новозеландского режиссера Тайки Вайтити начался после комедии «Реальные упыри» (российская локализация названия — What We Do in the Shadows), в которой высмеивались вампиры. В новом его проекте шутят о пиратах. Вайтити снял пилот, спродюсировал сериал и сыграл в нем легендарного Черную бороду. Правда, главный герой тут все же аристократ XVIII века Стид Боннет, который решает грабить торговые суда. Его роль — у Риза Дарби («Полет Конкордов»). В продолжении Боннет и Черная борода по-разному переживают разрыв отношений, произошедший в конце первого сезона.
С 6 октября, Max
«Три кота», 5 сезон (0+)
Мультсериал про приключения трех котов (вернее, двух котов и одной кошечки, мяу) возвращается с пятым сезоном. В нем Коржик, Карамелька и Компот продолжат взрослеть и узнавать новое в идиллическом городе Котополисе.
С 7 октября, «Кинопоиск»
«Галя, у нас отмена!», премьера (СТС) (16+)
Комедия о жизни сотрудников супермаркета с Артемом Кошманом из «Хэдшота» и «Черной весны». Бармену Филу удается узнать номер бутылки, которая позволит выиграть машину в лотерее. Чтобы шансы найти ее были выше, он устраивается на работу в магазин. В касте проекте также Максим Лагашкин, Настасья Самбурская и другие. Поставил проект Кирилл Васильев («Фитнес», «Ну, здравствуй, Оксана Соколова»).
С 9 октября, СТС
«Короче, план такой», премьера (Wink) (18+)
Комедия о русских хакерах с Кириллом Нагиевым, Софией Каштановой и Михаилом Кремером. Совершив ошибку, они попадают в поле зрения правоохранительных органов и вынуждены пойти на сделку с ними: начать работать на государство. Снял проект Марк Горобец («Закрытая школа», «Стая»).
С 10 октября, Wink
«Ничего» / Nada, премьера (Hulu) (18+)
Аргентинское драмеди про высокую кухню, в котором одну из ролей играет Роберт Де Ниро. А главный герой истории — ресторанный критик Мануэль (Луис Брандони), тяжело переживающий смерть горничной, которая помогала ему по хозяйству более 40 лет. Он вынужден нанять новую сотрудницу — девушку из Парагвая. Но из-за юности и неопытности та превращает его жизнь в хаос. Шоу сняли Мариано Кон и Гастон Дюпра, вместе работавшие над фильмами «Шедевр» и «Главная роль».
С 11 октября, Hulu
«Падение дома Ашеров» / The Fall of the House of Usher, премьера (Netflix) (18+)
Профессионал мистических сериалов Майк Флэнаган («Призраки дома на холме», «Призраки усадьбы Блай», «Полуночная месса») на этот раз стал шоураннером проекта, основанного на рассказе Эдгара Аллана По. Действие мрачного хоррора перенесли в наше время. Брат и сестра Родерик (Брюс Гринвуд) и Мадлен (Мэри Макдоннелл) смогли превратить наследственную фармацевтическую компанию Ашеров в империю. Но их дети внезапно начинают умирать из-за женщины, как-то связанной с юностью главных героев.
С 12 октября, Netflix
«Секс. До и после», премьера (Okko) (18+)
Актриса и продюсер Дарья Мороз дебютирует и в режиссуре — сериалом-антологией про секс. В кадре показывается не сама интимная близость, а то, что ей предшествует и следует за ней. В новеллах снялись Гоша Куценко, Игорь Миркурбанов, Сергей Горошко, Павел Чинарев, Яна Кошкина, Даниил Воробьев и многие другие.
С 12 октября, Okko
«Фрейзер» / Frasier, премьер (Paramount+) (16+)
Возвращение ситкома, выходившего в 1990-х и начале 2000-х. Шоу за году своего существования получило 37 премий «Эмми», в том числе как лучший комедийный сериал. К своей роли в проекте вернулся Келси Грэммер — он играет психиатра Фрейзера Крэйна. В новых эпизодах он будет пытаться наладить отношения с сыном Фредди (Джек Катмор-Скотт). Часть серий снял Джеймс Берроуз, работавший и над оригиналом.
С 12 октября, Paramount+
«ФК Родина», премьера (more.tv, Wink) (18+)
Еще один проект more.tv так или иначе, связанный с футболом (уже были «Трудные подростки» и «Домашнее поле»). На этот раз в центре сюжета — провинциальный клуб «Родина», который в разгар сезона продает его владелец, он же мэр города. Чтобы спасти команду, игроки соглашаются перевезти контрабанду в Китай. В проекте Ивана Плечева («Солдаут») снялись Роман Евдокимов, Валерия Репина, Кристина Бабушкина и Максим Белбородов.
С 12 октября, more.tv, Wink
«Уроки химии» / Lessons in Chemistry, премьера (Apple TV+) (18+)
Вдохновляющий сериал с Бри Ларсон основан на одноименном бестселлере Бонни Гармус, который вошел в 20 лучших книг 2022 года по версии Amazon и стал лучшим дебютным романом у читателей Goodreads. Она играет ученую-химика Элизабет Зотт, которая в Америке 1950-х пытается построить карьеру в науке. Ее увольняют из лаборатории, в которой все сотрудники — мужчины, но она находит новую работу: ведущей кулинарного шоу на ТВ. Помимо рецептов, она рассказывает домохозяйкам страны, что они не должны бояться менять свою жизнь. Поставила сериал Сара Адина («В поисках Аляски», «Легион»).
С 13 октября, Apple TV+
«Рик и Морти» / Rick and Morty, 7 сезон (Adult Swim) (18+)
Культовый мультсериал про эксцентричного и токсичного дедушку Рика и ведомого внука Морти зашел, на радость многочисленным фанатам, уже на седьмой сезон. Хотя часть поклонников и считает, что проект столкнулся с типичной проблемой всех долгоиграющих шоу: самоповторами и штампами. Из нового — у главных героев будет другой голос: Джастина Ройланда, одного из создателей проекта и актера озвучивания, отстранили после обвинений в домашнем насилии. Кто теперь будет говорить за Рика и Морти, пока не сообщают.
С 15 октября, Adult Swim
«Бедный олигарх», 2 сезон (ТНТ) (18+)
Продолжение комедии с Владимиром Сычевым и Максимом Лагашкины, спродюсированной братьями Андреасян. Во втором сезоне бизнесмен Виктор Гнида и его верный дворецкий Адам окажутся за решеткой в Лондоне. К касту присоединился Тимур Батрутдинов в роли тюремного надзирателя Дмитрия. Режиссером проекта остался постановщик первого сезона Гайк Асатрян.
С 16 октября, ТНТ, Premier
«Против всех», 2 сезон (Start, СТС) (6+)
Ситком для семейного просмотра от создателей «Ивановых-Ивановых» с Николаем Добрыниным, Сергеем Лавыгиным (в роли сразу двух персонажей) и Александрой Урсуляк. Сюжет немного напоминает анимационный фильм «Вверх» Pixar. Пожилой Захар отказывается продать застройщику свой дом. Так тот оказывается прямо посреди двора нового ЖК. В новом сезоне семья Захара продолжит отстаивать свое жилье, а противостоять им будет беспринципная дочь генерала Барбара (Александра Ребенок).
С 16 октября, Start
«Убить Риту», премьера (Premier) (18+)
Бодрая черная комедия с элементами драмы и эротического триллера, а также солисткой группы «СБПЧ» Евгенией Борзых в главной роли (наша героиня октябрьской обложки!). Она играет учительницу химии Риту, которую увольняют из школы за связь с учеником. Оставшись без средств, она начинает зарабатывать уборкой квартир, в чем ей помогают научные знания о соединениях и свойствах веществ. Однажды ее вызывают очистить дом, который оказывается местом преступления. Рите приходится пуститься в бега, а гонится за ней не только полиция, но и бандиты. В касте проекта — Артем Быстров, Александр Мизев, Игорь Грабузов, Олег Гаас, Роман Семейко. Поставила его Мария Агранович («Люби их всех»).
C 19 октября, Premier
«Объяснялкины», премьера («Кинопоиск») (18+)
Мультсериал для взрослых создали Егор Лоскутов и Дмитрий Сыендук. Это история семьи Объяснялкиных, которые создают образовательное шоу. Они пописывают контракт со стримингом, в котором оказывается пункт, что они не имеют права стареть и умирать. Чтобы разорвать договор, Объяснялкины начинают снимать такое шоу, чтобы продюсер сам их уволил.
С 19 октября, «Кинопоиск»
«Тела» / Bodies, премьера (Netflix) (18+)
Триллер по мотивам одноименного комикса DC. Действие разворачивается сразу в четырех эпохах: в 1890, 1941, 2023 и 2053 годах. В них разные лондонские сыщики расследуют убийство одного и того же человека. В касте проекта — Стивен Грэм («Точка кипения»), Шира Хаас («Неортодоксальная»), Джейкоб Форчун-Ллойд («Ход королевы») и Кайл Соллер («Андор»). Поставили историю
Марко Кройцпайнтнер («Дело Коллини») и Ван Хаолу («Доктор Кто»).
С 19 октября, Netflix
«Элита» / Élite, 7 сезон (Netflix) (18+)
Подростковый сериал про сложности обучения в элитной испанской школе, где стандартные пубертатные проблемы вроде конфликтов с родителями и самоопределения миксуются с классовым неравенством и убийствами (да-да). Получается что-то вроде «Эйфории» (без постмодернизма) на территории «Ривердэйла». В новом сезоне в каст вернется Омар Аюсо.
С 20 октября, Netflix
«Реальные пацаны», 10 сезон (ТНТ) (16+)
Долгоиграющий сериал Жанны Кадниковой о приключениях Коляна (Николай Наумов) заходит на финал. Десятый сезон станет последним для когда-то революционного для российского ТВ проекта (в нем использовался художественно оправданный прием якобы документальной камеры и разрушения четвертой стены, когда персонаж обращается к зрителю). По сюжету в новых сериях герои отправятся в деревню.
С 20 октября на Premier, с 23 октября — на ТНТ
«Исчезнувшие» / The Gone, премьера (TVNZ+) (18+)
Детективная драма с новозеландским колоритом и пейзажами. Дублинский следователь Тео Рихтер (Ричард Флуд) расследует исчезновение ирландской пары. Они пропали без вести в деревне в Новой Зеландии, где и раньше совершались преступления: здесь регулярно находили трупы с крестами из птичьих костей в горле. Вместе с Рихтером за дело берется местная полицейская Диана Гуйя (Акушла-Тара Куп). Она родом из этих мест, но здесь ей не слишком рады.
С 23 октября, «Амедиатека»
«Позолоченный век» / The Gilded Age, премьера (HBO)
Продолжение костюмной драмы от создателя «Аббатства Даунтон» Джулиана Феллоуза. Напомним, по сюжету главная героиня, сирота Мариан Брук (дочь Мерил Стрип Луиза Джейкобсон), переезжает из сельской Пенсильвании в Нью-Йорк 1880-х к двум своим богатым тетям: Аде (Синтия Никсон) и Агнес (Кристин Барански).
С 29 октября, HBO
«Теория больших денег», премьера («Иви») (18+)
Драма с Ильей Маланиным («На районе», «Рядом»). Гениальный математик с расстройством аутического спектра вынужден использовать свои способности, чтобы выиграть у букмекерской конторы: ему срочно нужны деньги на операцию сыну-подростку. Но придуманный им беспроигрышный вариант не срабатывает из-за коррумпированности самой системы. Одним из продюсеров сериала выступил Андрей Золотарев — шоураннер «13 клинической».
Октябрь, «Иви»
«Цикады», премьера («Кинопоиск») (18+)
Детектив с Артемом Быстровым в роли следователя. Он пытается раскрыть убийство, произошедшее на выпускном балу. Среди подозреваемых — все старшеклассники, о которых, как выясняется, родители на самом деле ничего не знают. В сериале также снялись Елизавета Боярская, Ольга Сутулова, Виктория Толстоганова, Екатерина Варнава, Григорий Верник и Софья Аржаных. Режиссером выступил актер Евгений Стычкин, также играющий одного из родителей.
Октябрь, «Кинопоиск»
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