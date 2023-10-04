Вышел трейлер сериала «Убить Риту». В нем Евгения Борзых (героиня обложки «Собака.ru»!) возвращает нас в бандитский Петербург

По сюжету, хрупкая с виду учительница химии Рита остается без работы за связи с учеником. Благодаря своим навыкам ей удается заработать легкие деньги уборкой коттеджа, правда этот коттедж оказывается местом преступления, а сама Рита — в эпицентре криминальных разборок местных бандитов. Но Рита не так проста. Все это время она жила под прикрытием по чужому паспорту, ведь Рита — единственный живой носитель формулы, которая очень нужна ее преследователям.

Криминальная драма «Убить Риту» о талантливой ученой-химике, которая становится целью полиции, ФСБ и бандитов выйдет 19 октября на Premier.

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