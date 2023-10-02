От победителя Канн до сказки «По щучьему велению»: Что смотреть в кино в октябре 2023-го

Снятая на «Ленфильме» сказка «По щучьему велению» с Никитой Кологривым и Милой Ершовой, победивший на Каннском кинофестивале триллер с Сандрой Мюллер «Анатомия падения», поэтичная картина «Клетка ищет птицу» ученицы Александра Сокурова Малики Мусаевой, а также ре-релизы «Семи психопатов» Мартина Макдоны и «Пожаров» Дени Вильнева — рассказываем о главных фильмах, выходящих в российский прокат в октябре.
«Пожары» / Incendies (2010) (18+)
Мировой релиз второй части «Дюны» Дени Вильнева отложен на следующий год. Зато в повторный прокат в России выходит его же детективная драма 2010 года, запустившая голливудскую карьеру канадского режиссера. Это история о сестре и брате, которые после смерти матери узнают много нового о ее прошлом. Так, в завещании они просит их разыскать отца, которого они давно считали умершим. А еще — брата, о существовании которого они не знали.
С 5 октября
Кадр со съемок.
«Гардемарины 1787. Мир» (12+)
Знакомая многим с детства телевизионная франшиза Светланы Дружининой возвращается с дилогией «Гардемарины 1787. Мир» (с 5 октября) и ««Гардемарины 1787. Война» (с 16 ноября). При этом 30 лет спустя — последняя часть эпопеи выходила в 1992 году. Главных героев играют, как и в третьей части, Дмитрий Харатьян, Михаил Мамаев и Александр Домогаров. Игравшие в свое время гардемаринов Сергей Жигунов и Владимир Шевельков выбыли из-за разногласий с Дружининой из каста еще в 1990-е. К своим ролям также вернулись Кристина Орбакайте (императрица Екатерина II), Ольга Машная (Софья Корсак) и Михаил Боярский (де Брильи). Действие продолжения разворачивается в 1787 году, старшему поколению помогают дети — Шурка Корсак (Андрей Лаптев) и Александра Белова (Ника Здорик).
С 5 октября
«Повелитель ветра» (12+)
Байопик Федора Конюхова, в котором путешественника, священника и художника играет Федор Бондарчук, а его жену Ирину — Анна Михалкова. Речь в фильме идет об экспедиции на воздушном шаре — Конюхов решает в одиночку обогнуть Землю. Несмотря на тщательную подготовку, в ходе путешествия что-то, по классике, идет не так. Изначально Бондарчук планировал снять картину сам, но в итоге режиссуру доверили Игорю Волошину («Нирвана», «Я», «Физрук», «Ольга»).
С 5 октября
«Дурные деньги» / Dumb Money (18+)
Драмеди с Полом Дано, Питом Дэвидсоном, Себастианом Стэном, Сетом Рогеном, Шейлин Вудли и Америкой Феррара, основанная на реальных событиях. В 2021 году блогер Roaring Kitty (в переводе — Ревущий котенок) смог противостоять Уолл-стрит и обрушить фондовую биржу, предложив своим подписчикам вложиться в акции компании видеоигр GameStop. Так домохозяйки, геймеры и тиктокеры «переиграли» финансовых воротил. Снял духоподъемную картину Крэйг Гиллеспи — режиссер «Тони против всех».
С 5 октября
«Грани любви» / Les enfants des autres (18+)
Мелодрама Ребекки Злотовски («Мое прекрасное лето с Софи», «Планетариум») в прошлом году участвовала в основном конкурсе Венецианского кинофестиваля. Школьная учительница Рэйчел (Виржини Эфира) влюбляет в Али (Рошди Зем), у которого есть маленькая дочь Лейла от первого брака (Калли Феррейра-Гонсалвес). Она по-настоящему привязывается к ребенку, но девочка ее не принимает. Маму Лейлы Элис играет Кьяра Мастроянни.
С 5 октября
«Алексей Балабанов. Послесловие…» (18+)
Документальный фильм Константина Смилга об Алексее Балабанове сложен из одного из последних интервью режиссера, отрывков из печатных бесед с ним и личных дневников. Тем интереснее, какой взгляд на его творчество и личность представит тот, кто не дружил с Балабановым настолько близко, как автор ленты «Балабанов. Колокольня. Реквием» Любовь Аркус.
С 5 октября
«Исчезнувшая в звездах» / Xiao shi de ta (16+)
Китайский триумфатор международных кассовых сборов (более полумиллиарда долларов!) выходит в прокат и в России. Это детектив с сюжетным движком, напоминающим начало советской картины «Ловушка для одинокого мужчины». Дайвер Хэ Фэй, принимающий из-за неврологического заболевания сильные психотропные препараты, приезжает с женой на годовщину свадьбы на тайский остров. Внезапно она исчезает, а вместо нее появляется другая женщина, утверждающая, что она и есть его супруга. Ее документы в полном порядке, и полиция не верит Хэ Фэю. В отчаянии он обращается за помощью к адвокату, не проигравшей ни одного дела.
С 12 октября
«Иди ко мне, детка» / She Came to Me (16+)
Новый фильм Ребекки Миллер («Частная жизнь Пиппы Ли», «План Мэгги») с Питером Динклэйджем, Энн Хэтэуэй и Марисой Томей открывал в этом году Берлинский кинофестиваль. Это драмеди о композиторе, переживающем затяжной творческий кризис. Он вновь начинает испытывать вдохновение после неожиданной связи на одну ночь в Нью-Йорке.
С 12 октября
«Молодой Папа» / Padre Pio (18+)
Снятый Абелем Феррарой («Плохой полицейский») байопик Пио из Пьетрельчины — монаха из ордена капуцинов, почитаемого как католического святого. Его играет Шайа ЛаБаф — не самый очевидный кандидат на роль религиозного деятеля времен Первой мировой. На актера Ферраре предложил обратить внимание Дэниэль Дефо, с которым он сотрудничал на трех последних фильмах «Спортивная жизнь», «Томмазо» и «Сибирь». В касте картины также Азия Ардженто, Кристина Кириак, Марко Леонарди, Сальваторе Руокко, Винченцо Креа и другие.
С 12 октября
«Клетка ищет птицу» / The Cage is Looking for a Bird (12+)
Картина ученицы Александра Сокурова Малики Мусаевой участвовала в этом году в параллельной секции Берлинале Encounters. Это снятое в ингушском селе художественное видеоэссе о 17-летних чеченках Яхе и Мадине, только вступающих во взрослую жизнь. Диалоги здесь на чеченском языке, впрочем, их немного. Яха — в духе традиций — держит все чувства в себе, лишь изредка срываясь на крик, и то подражая птицам. Все актеры в фильме непрофессиональные, для Мустафаевой это было принципиально: сохранить живость и органику своих героинь.
С 12 октября
«Повезло с братом» / Geugeotmani nae sesang (2018) (16+)
Корейский фильм в духе «Человека дождя» с обладательницей «Оскара» Юн Е-джон в одной из ролей (та самая бабушка из «Минари»). По сюжету экс-чемпион по боксу Ли Джо-ха (Ли Бен-хон), переживающий не лучшие времена, соглашается погостить в доме матери, которая оставила его еще в детстве. Вместе с ней живет его младший брат Джин-тхэ (Пак Чон-мин) — гениальный пианист, у которого диагностирован аутизм. Для сценариста Чхве Сон-хена фильм стал дебютом в режиссуре.
С 12 октября
«Смешарики снимают кино» (6+)
Еще один полный метр из киновселенной «Смешариков». На этот раз Крош, Лосяш, Нюша, Бараш, Копатыч и другие будут снимать фильмы. При этом в разных жанрах: от боевика, комедии и фэнтези до мюзикла и немого. Срежиссировали все многообразие сюжетов Денис Чернов, Светлана Мардаголимова и Дмитрий Яковенко, а среди сценаристов проекта — автор «Дозоров» Сергей Лукьяненко.
С 12 октября
«Семь психопатов» / Seven Psychopaths (2012) (18+)
Эксцентричная криминальная комедия Мартина Макдоны выходит в повторный прокат в России. Напомним, это история о писателе, который оказывается втянут в похищение любимой собаки местного авторитета. В касте фильма — Колин Фаррел, Сэм Рокуэлл, Кристофер Уокен, Вуди Харрельсон, Том Уэйтс, Эбби Корниш и Ольга Куриленко.
С 19 октября
«Анатомия падения» / Anatomie d'une chute (18+)
Победитель Каннского кинофестиваля 2023 года — виртуозный триллер Жюстин Трие («Соблазн», «В постели с Викторией») с Сандрой Хюллер из «Тони Эрдманна» в главной роли. Она играет автора криминальных романов, которую обвиняют в убийстве мужа, выпавшего из окна. Чем дальше заходит расследование, тем больше в деле оказывается несостыковок.
С 19 октября
«Подвал господина Гринберга» (18+)
Психологический триллер с Агатой Муцениеце победил на 13-м международном фестивале остросюжетного кино «Капля». Это дебют в полном метре Андрея Паюкова, окончившего мастерскую Владимира Меньшова на Высших режиссерских курсах. В небольшом провинциальном городе начинают пропадать девушки. Главный подозреваемый — Артур Гринберг, которого видели с одной из жертв незадолго до ее исчезновения.
С 19 октября
«Новенький» / The New Boy (18+)
Драма Уорвика Торнтона («Самсон и Далила») с Кейт Бланшетт участвовала в программе «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля. Действие разворачивается в Австралии в 1940 году. В закрытом женском монастыре растет маленький мальчик — представитель коренного населения. Сестра Эйлин, которая за ним присматривает, замечает, что у ребенка незаурядные способности к изучению английского языка и Священного Писания.
С 25 октября
«Догмен» / DogMan (18+)
Боевик Люка Бессона с виртуозным актером Калебом Лэндри Джонсом в главной роли («Нитрам», «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»). Он играет Догмена — супергероя, которого волнуют только собаки, а не люди. Они готовы выполнить любое его задание, в том числе напасть на наркобарона, который угрожает городу. «Догмен» недавно показывали на Венецианском кинофестивале.
С 26 октября
«По щучьему велению» (6+)
Снятая частично на «Ленфильме» сказка от компании СТВ Сергея Сельянова. Емеля (Никита Кологривый) вытаскивает из воды волшебную Щуку, которая может исполнить три желания. Два из них он тратит глупо, а третье приберегает. Поэтому руки дочери царя Анфисы (Алина Алексеева) ему придется добиваться собственными силами. Правда, Щука, которая без шкурки предстает обычной девушкой Василисой (Мила Ершова), с ним рядом. Вместе они отправляются в царство Кощея, встречая по пути разных героев. В касте фильма — Сергей Бурунов, Юрий Колокольников, Федор Лавров и многие другие, за режисссуру отвечает Александр Войтинский («Призрак», «Метод 2»). Среди художников проекта — Надежда Васильева.
С 26 октября
«Отпуск в октябре» (16+)
За два года математик, театральный режиссер, перформер и писатель Роман Михайлов выпускает уже четвертый фильм (до этого были «Сказка для старых», «Снег, сестра и росомаха» и «Наследие»). Перекликающийся по названию с экранизацией «советского Гамлета» — «Утиной охотой» Вампилова — фильм участвовал в основной программе Выборгского кинофестиваля. Это история юной актрисы Светы (Мария Мацель), которая попадет в болливудский проект. Но с ним оказывается все не так просто. В касте картины также Анна Завтур, Геннадий Блинов, Федор Лавров, Юлия Марченок, Кирилл Полухин, Евгений Ткачук и другие.
С 26 октября
«Императрицы» (12+)
Костюмная драма с Юлией Пересильд, Анной Уколовой и Ксенией Утехиной. Они играют Елизавету I, Анну Иоанновну и Екатерину II соответственно — фильм рассказывает о периодах российской истории, когда на престоле находились императрицы. Срежиссировал картину Андрей Кравчук («Итальянец»), это сиквел его же фильма «Петр I: Последний царь и первый император», который также существует в формате сериала.
С 26 октября
«Кошки-мышки» / Cat Person (18+)
Экранизация рассказа Кристен Рупеньян, который был опубликован в The New Yorker в 2017 году и стал самым читаемым в издании за все время. (В России он вышел в 2019-м в сборнике «Ты знаешь, что хочешь этого»). Студентка Марго (Эмилия Джонс из «CODA: Ребенок глухих родителей») подрабатывает в арт-кинотеатре. Невинный флирт с одним из посетителей Робертом (Николас Браун из «Наследников» и «Хорошо быть тихоней») превращается для нее в смертельную игру, когда она начинает подозревать, что он на самом деле маньяк. Мировая премьера фильма Сюзанны Фогель («Бортпроводница») состоялась на кинофестивале Sundance.
С 26 октября
«Котики» / Cat Daddies (6+)
Трогательный документальный проект, который не оставит равнодушными всех сильных и независимых (и не только!). Это коллективный портрет восьмерых мужчин, жизнь которых изменилась к лучшему после того, как они завели котов. В том числе их питомцы помогли им справиться со стрессом пандемийного 2020 года.
С 26 октября
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