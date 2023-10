От победителя Канн до сказки «По щучьему велению»: Что смотреть в кино в октябре 2023-го

«Иди ко мне, детка» / She Came to Me (16+)

Новый фильм Ребекки Миллер («Частная жизнь Пиппы Ли», «План Мэгги») с Питером Динклэйджем, Энн Хэтэуэй и Марисой Томей открывал в этом году Берлинский кинофестиваль. Это драмеди о композиторе, переживающем затяжной творческий кризис. Он вновь начинает испытывать вдохновение после неожиданной связи на одну ночь в Нью-Йорке.

С 12 октября