Новый сезон «Эмили в Париже» начнут снимать в начале следующего года

К съемкам «Эмили в Париже» привлекут от 100 до 150 членов съемочной группы. Действие нового сезона развернется не только в Париже, но и в Риме. Отправится ли съемочная команда в Рим и когда это случится, пока что неизвестно.

Изначально планировалось, что новые эпизоды шоу снимут на киностудии Cité du Cinema, где шла работа над предыдущими тремя сезонами. Однако студии будут заняты с середины ноября из-за подготовки к Олимпиаде.

Многие кинематографисты отмечают, что следующий год станет тяжелым в плане съемок в столице Франции. . С начала марта в городе ограничат доступ к некоторым районам вокруг площади Согласия и Трокадеро, в июня по сентябрь в Париже вовсе будут запрещены все съемки.

Джонни Депп снимает байопик о Модильяни с Риккардо Скамарчо и Аль Пачино. Сюжет ленты основан на пьесе Денниса Макинтайра и расскажет историю знаменитого художника во время его пребывания в Париже в 1916 году.