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Джонни Депп снимет байопик о Модильяни с Аль Пачино и звездой «Ив Сен-Лорана» Пьером Нинэ

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Сюжет ленты основан на пьесе Денниса Макинтайра и расскажет историю знаменитого художника во время его пребывания в Париже в 1916 году. 

Hulton Archive/Getty Images

Фильм, который станет первой режиссерской работой актера за 25 лет, расскажет о жизни итальянского художника в течение бурных и насыщенных событиями 48 часов, когда он бежит от полиции по улицам охваченного войной Парижа. Его желание досрочно завершить карьеру и покинуть город отвергается собратьями по богеме: французским художником Морисом Утрилло, уроженцем Беларуси Хаимом Сутином и его английской музой и возлюбленной Беатрис Гастингс. Модильяни обращается за советом к своему польскому арт-дилеру и другу Леопольду Зборовски, но хаос достигает крещендо, когда он сталкивается с коллекционером, который может изменить его жизнь.

Главные роли в картине исполнят Риккардо Скамарчо, Пьер Нинэ и Аль Пачино. Съемки стартуют осенью 2023 года в Будапеште.

Photo by Vittorio Zunino Celotto/Getty Images

Риккардо Скамарчо

Photo by Frazer Harrison/Getty Images

Аль Пачино

Photo by Pascal Le Segretain/Getty Images

Пьер Нинэ

«Это снимок жизни Модильяни, который дает нам представление о его борьбе как художника, страдающего от отсутствия признания, и проект, который мы с Алом преследовали в течение многих лет. Наш невероятный актерский состав в сочетании с видением, остроумием и чувствительностью, которые, я знаю, Джонни привнесет за камерой, сделают этот фильм воплощением нашей мечты», — приводит Deadline слова продюсера картины Барри Навиди.

Амедео Модильяни — итальянский художник и скульптор, один из самых известных художников начала XX века, представитель экспрессионизма. Модильяни вырос в Италии, где изучал античное искусство и творчество мастеров эпохи Возрождения. В 1906 году переехал в Париж, где познакомился Пабло Пикассо и Константином Бранкузи, оказавшими большое влияние на его творчество. Скончался в 1920 году в возрасте 35 лет от туберкулезного менингита.

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