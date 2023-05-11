Джонни Депп снимет байопик о Модильяни с Аль Пачино и звездой «Ив Сен-Лорана» Пьером Нинэ

Фильм, который станет первой режиссерской работой актера за 25 лет, расскажет о жизни итальянского художника в течение бурных и насыщенных событиями 48 часов, когда он бежит от полиции по улицам охваченного войной Парижа. Его желание досрочно завершить карьеру и покинуть город отвергается собратьями по богеме: французским художником Морисом Утрилло, уроженцем Беларуси Хаимом Сутином и его английской музой и возлюбленной Беатрис Гастингс. Модильяни обращается за советом к своему польскому арт-дилеру и другу Леопольду Зборовски, но хаос достигает крещендо, когда он сталкивается с коллекционером, который может изменить его жизнь.

Главные роли в картине исполнят Риккардо Скамарчо, Пьер Нинэ и Аль Пачино. Съемки стартуют осенью 2023 года в Будапеште.