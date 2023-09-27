Завершилась забастовка Гильдии сценаристов США. Каких изменений добились авторы?

Прозрачность данных от стримингов и получение отчислений за популярные шоу. Теперь компании обязаны сообщать гильдии о том, сколько часов просмотров набрало то или иное шоу, а гильдия, в свою очередь, передаст эти данные авторам. В случае, если минимум 20% «домашних» подписчиков стриминга посмотрели фильм или сериал в первые 90 дней после выхода или в первые 90 дней в любой последующий год показа, сценаристы получат бонус в размере 50% от фиксированных «домашних» и зарубежных отчислений.

Повышение гонораров. В ближайшие три года они вырастут на 5%, 4% и 3,5% соответственно.

Сценаристам, нанятым для написания первого драфта сценария, гарантирован второй этап работы над ним. Предоплата по такому контакту составит 50% от общей суммы.

С 1 декабря девелопмент-комнаты, в которых сценаристы работают до получения гринлайта, будут иметь требования к минимальному количеству нанимаемых сценаристов и продолжительности их работы. Комнаты должны состоять минимум из трех сценаристов-продюсеров, включая шоураннера — им гарантируется не более 10 недель работы подряд. Девелопмент-комнаты, в которых гарантируется 20 недель работы и более, рассматриваются как «комнаты после гринлайта». Если количество эпизодов составит 6 или меньше, то в комнате должны быть минимум 3 сценариста и 3 сценариста-продюсера. Если сезон состоит из 7-12 эпизодов — минимум 5 сценаристов и минимум 3 сценариста-продюсера. Если эпизодов 13 и больше — минимум 6 сценаристов и минимум 3 сценариста-продюсера.

Сгенерированный искусственным интеллектом материал не может быть использован для подрыва авторских прав или разделения прав. ИИ не может писать или переписывать литературные материалы, а сгенерированный ИИ текст не будет считаться исходным. «Писатель может использовать искусственный интеллект при оказании услуг по написанию текстов, если компания дает на это согласие и при условии, что писатель следует применимым правилам компании, но компания не может требовать от писателя использования программного обеспечения искусственного интеллекта (например, ChatGPT) при оказании услуг по написанию текстов», — отмечается в тексте соглашения.