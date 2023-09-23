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Кино и сериалы

Смотрим тизер второго сезона «Локи»

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Marvel показала продолжение истории про бога обмана. Премьера назначена на 5 октября. По сюжету новых шести серий главного героя будет забрасывает то в прошлое, то в будущее, что усложняет его охоту на альтернативные версии Канга Завоевателя.

Теперь целью главного героя Тома Хиддлстона станет изобретатель Виктор Таймли, который выдает себя за изобретателя и представляет людям прошлого технологии будущего. Поэтому сперва Локи и Мёбиусу придется убедить окружающих, что всеобщий любимец на самом деле представляет угрозу. К своим ролям вернутся Оуэн Уилсон и Джонатан Мейджорс, а также София Ди Мартино. Кроме них на экране появится Ке Хюи Кван из «Всё везде и сразу», он играет архивариуса Управления временными изменениями. В качестве режиссеров выступили Джастин Бенсон и Аарон Мурхед, которые до этого работали над «Лунным рыцарем».

Сериал продолжит события последней части «Мстителей», где Локи из параллельной вселенной украл камень пространства Тессеракт у супергероев.

Netflix выпустил тизер реалити-шоу «Игра в кальмара: Вызов». Участники проекта, подобно героям сериала, поборются за самый большой в истории реалити-шоу приз — 4,56 млн долларов.

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