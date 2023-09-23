Смотрим тизер второго сезона «Локи»

Теперь целью главного героя Тома Хиддлстона станет изобретатель Виктор Таймли, который выдает себя за изобретателя и представляет людям прошлого технологии будущего. Поэтому сперва Локи и Мёбиусу придется убедить окружающих, что всеобщий любимец на самом деле представляет угрозу. К своим ролям вернутся Оуэн Уилсон и Джонатан Мейджорс, а также София Ди Мартино. Кроме них на экране появится Ке Хюи Кван из «Всё везде и сразу», он играет архивариуса Управления временными изменениями. В качестве режиссеров выступили Джастин Бенсон и Аарон Мурхед, которые до этого работали над «Лунным рыцарем».



Сериал продолжит события последней части «Мстителей», где Локи из параллельной вселенной украл камень пространства Тессеракт у супергероев.



Netflix выпустил тизер реалити-шоу «Игра в кальмара: Вызов». Участники проекта, подобно героям сериала, поборются за самый большой в истории реалити-шоу приз — 4,56 млн долларов.