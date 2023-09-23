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Кино и сериалы

Netflix выпустил тизер реалити-шоу «Игра в кальмара: Вызов»

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Участники проекта, подобно героям сериала, поборются за самый большой в истории реалити-шоу приз — 4,56 млн долларов. Премьера назначена на 22 ноября.

Как и в сюжете оригинального сериала, 456 человек будут сражаться за главный денежный приз, который является самым большим в истории. «Люди делают гораздо более плохие вещи за гораздо меньшие деньги», — говорит в ролике один из участников проекта.

Участникам предстоит поучаствовать в состязаниях по мотивам тех, которые были показаны в «Игре в кальмара». После каждого раунда игроки будут выбывать. Игра продолжится, пока в ней не останется один победитель.

Изначально организаторы обещали, что все претенденты на победу останутся невредимыми. Однако некоторые участники жаловались на нечеловеческие условия, в которых они находились во время съемок.

Дата релиза второго сезона сериала проекта пока не определена, но уже известен актерский состав: в главных ролях вновь появятся Ли Джон Джэ, Ли Бён Хон, Ви Хаджун и Кон Ю, а также «новые, свежие игроки».

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