Netflix выпустил тизер реалити-шоу «Игра в кальмара: Вызов»

Как и в сюжете оригинального сериала, 456 человек будут сражаться за главный денежный приз, который является самым большим в истории. «Люди делают гораздо более плохие вещи за гораздо меньшие деньги», — говорит в ролике один из участников проекта.

Участникам предстоит поучаствовать в состязаниях по мотивам тех, которые были показаны в «Игре в кальмара». После каждого раунда игроки будут выбывать. Игра продолжится, пока в ней не останется один победитель.

Изначально организаторы обещали, что все претенденты на победу останутся невредимыми. Однако некоторые участники жаловались на нечеловеческие условия, в которых они находились во время съемок.

Дата релиза второго сезона сериала проекта пока не определена, но уже известен актерский состав: в главных ролях вновь появятся Ли Джон Джэ, Ли Бён Хон, Ви Хаджун и Кон Ю, а также «новые, свежие игроки».