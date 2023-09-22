«Лада Голд», «Сексуальное просвещение» и «Трепачи»: Что смотреть дома на этой неделе

Финальный сезон обаятельного шоу «Сексуальное просвещение», спин-офф «Джона Уика», комедия про стендап с Юрием Стояновым и Глебом Калюжным, роуд-муви о золотой (буквально!) «Ладе» и документальный проект о супермоделях девяностых — рассказываем о главных фильмах и сериалах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.
Сериал «Папины дочки. Новые», премьера (СТС, Start) (16+)
Культовый ситком нулевых и начала десятых возвращается с сиквелом, которым в том числе и немного спин-офф, так как речь в нем пойдет главным образом о Венике (Филипп Бледный). Его жена Даша, как когда-то было и у Сергея Васнецова (Андрей Леонов), тоже сбегает, оставив его с четырьмя дочерьми. Помогать балансировать между работой и семьей ему будут Васнецовы.
К своим ролям в продолжении также вернулись Нонна Гришаева, Александр Олешко, Елизавета Арзамасова, Мирослава Карпович, Анастасия Сиваева, Екатерина Старшова и Дарья Мельник. Новое поколение детей играют Полина Денисова, Полина Айнутдинова, Виталия Корниенко и Ева Смирнова.
С 18 сентября, СТС, Start
Сериал «Иванько» (ТНТ) (16+)
Продолжение обаятельной комедии про дружбу трех разных женщин чуть за 30 — преподавательницы английского и психолога Вали, тамады Насти и учительницы биологии Ярославы. Главных героинь играют Лина Миримская, Валентина Мазунина и Виктория Заболотная. Также в касте Денис Шведов, Анастасия Акатова, Елена Шевченко, Алексей Вертков, Михаил Тройник.
С 18 сентября, ТНТ, Premier
Фильм «Импостер» / #Manhole (18+)
Камерный японский триллер — кажется, чуть ли не первая азиатская картина в пакете прокатной компании A-One Films. Возвращаясь с вечеринки в честь его грядущей женитьбы, Сюнсукэ (Юто Накадзима) падает в глубокий люк. Он пытается выбраться, но это оказывается не так просто. А время свадебного торжества — к тому же с дочерью начальника — неумолимо приближается.
С 19 сентября, Kion
Сериал «Американская история ужасов: Деликатный» / American Horror Story, 12 сезон (FX) (18+)
В 12 сезоне хоррор-шоу Райна Мерфи и Брэда Фалчука главная роль Анны Олкотт досталась «королеве крика» Эмме Робертс, а история немного напоминает «Ребенка Розмари», хотя основана на книге Даниэль Валентайн «Деликатное состояние». Она играет голливудскую звезду, пытающуюся родить ребенка. ЭКО проходит неудачно, но у нее появляются симптомы беременности. Также в касте проекта Ким Кардашьян в роли ассистентки Анны и Кара Дельвинь, играющая медсестру.
С 20 сентября, FX
Сериал «Супермодели» / The Super Models, премьера (Apple TV+) (16+)
Документальный проект Apple TV+ посвящен супермоделям девяностых — Синди Кроуфорд, Кристи Тарлингтон, Линде Евангелисте и Наоми Кэмпбелл. Как они стали фэшн-иконами и почему сейчас мир моды изменился. Шоу сняли два режиссера — обладатель «Оскара» за короткометражный фильм «Музыка Пруденс» Роджер Росс Уильям и Ларисса Биллс («На пуантах»)
С 20 сентября, Apple TV+
Сериал «Сексуальное просвещение» / Sex Education, 4 сезон (Netflix) (18+)
Самый обаятельный сериал об отношениях, сексе, взрослении и принятии себя и других прощается со зрителями четвертым сезоном, который станет для шоу финальным (для него придумали хулиганский слоган finish together — заканчивать вместе). В нем консультировавший одноклассников по интимным вопросам Отис (Эйса Баттерфилд) идет в прогрессивный колледж в родной Великобритании, а Мейв (Эмма Маккей) учится в американском университете под руководством писателя Томаса Моллоя (Дэн Леви из «Шиттс Крика»).
С 21 сентября, Netflix
Сериал «Лада Голд», премьера («Иви») (18+)
По-хорошему дикий роуд-муви о золотой (буквально!) «Ладе». В ней бандит с говорящим именем Мидас спрятал тонну драгметалла. По наследству авто перешло его внуку Артуру, который уходит на нем от погони от трех главарей бандитских группировок. В комедии Никиты Власова («Мажор в Сочи», «В Бореньке чего-то нет») снялись Павел Прилучный, Роман Евдокимов, Эльдар Калимулин, Аскар Ильясов, Стася Милославская, Даниил Воробьев, Игорь Черневич и другие. Все восемь серий проекта выйдут одновременно.
С 21 сентября, «Иви»
Сериал «Трепачи», премьера (Premier) (18+)
Бадди-муви о том, как юный стендапер и полузабытый советский писатель-сатирик встречаются (благодаря героине Розы Хайруллиной!) и переписывают судьбы (и шутки!) друг друга. В спродюсированном братьями Андреасян сериале вместе вновь, как и в «Вампирах средней полосы», снялись герои нашей сентябрьской обложки Юрий Стоянов и Глеб Калюжный. И это идеальный кастинговый мэтч благодаря их экранной химии.
С 21 сентября, Premier
Сериал «Континенталь» / The Continental: From the World of John Wick, премьера (Peacock) (18+)
Спин-офф франшизы о Джоне Уике рассказывает об отеле «Континенталь» — месте, где собираются киллеры. А главным героем выбран его будущий владелец — Уинстон (Колин Вуделл). Также в касте проекта в роли короля преступности Нью-Йорка Мэл Гибсон. Мини-сериал из трех полуторачасовых эпизодов запустили Грег Кулидж и Кирк Уорд, работавшие вместе над «Уэйном».
С 22 сентября, Peacock
Сериал «Неспящие» / Still Up, премьера (AppleTV+) (18+)
Ромком с Антонией Томас и Крэйгом Робертсом про иллюстраторку и журналиста, страдающих бессонницей. Они знакомятся в онлайне, пытаясь в очередной раз придумать, как заснуть. Встреча в сети становится началом большой дружбы, в которой они откровенно обсуждают все: от бытовых проблем до своих отношений. Среди продюсеров проекта — Филип Кларк, работавший над «Жвачкой» и «Я могу уничтожить тебя» Михаэлы Коэл, а сочинили его Стивен Бердж из «Ублюдков» и Натали Уолтер из «Родителей года».
С 22 сентября, AppleTV+
Сериал «Кибердеревня», премьера («Кинопоиск») (12+)
Спродюсированный Валерием Федоровичем и Евгением Никишовым («Эпидемия», «Перевал Дятлова») комедийный сай-фай про мир недалекого будущего, в котором «Звездные войны» встречают «Любовь и голуби».
В 2100 году люди уже живут на Марсе. Например, фермер Николай (Сергей Чихачев) со своей семьей. Но их мирному существованию начинает угрожать глава корпорации «Ижевск Дайнемикс» Барагозин, планирующий построить на месте их деревни завод. Шоу снято по мотивам YouTube-проекта Birchpunk.
С 23 сентября, «Кинопоиск»
Сериал «Крапополис» / Krapopolis, премьера (Fox) (18+)
Анимационный комедийный сериал придумал Дэн Хармон, создатель «Рика и Морти». В Древней Греции люди, боги и монстры живут, как одна большая дисфункциональная семья. А еще — пытаются управлять полисом. В озвучивании сериала приняли участие Ричард Айоади («Субмарина»), Ханна Уэддингхэм («Тед Лассо»), Бен Стиллер и многие другие. Проект продлили на второй и третий сезон.
С 24 сентября, Fox
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