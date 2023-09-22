«Лада Голд», «Сексуальное просвещение» и «Трепачи»: Что смотреть дома на этой неделе

Сериал «Папины дочки. Новые», премьера (СТС, Start) (16+)

Культовый ситком нулевых и начала десятых возвращается с сиквелом, которым в том числе и немного спин-офф, так как речь в нем пойдет главным образом о Венике (Филипп Бледный). Его жена Даша, как когда-то было и у Сергея Васнецова (Андрей Леонов), тоже сбегает, оставив его с четырьмя дочерьми. Помогать балансировать между работой и семьей ему будут Васнецовы.

К своим ролям в продолжении также вернулись Нонна Гришаева, Александр Олешко, Елизавета Арзамасова, Мирослава Карпович, Анастасия Сиваева, Екатерина Старшова и Дарья Мельник. Новое поколение детей играют Полина Денисова, Полина Айнутдинова, Виталия Корниенко и Ева Смирнова.

С 18 сентября, СТС, Start