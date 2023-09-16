Трилогию Виктора Пелевина экранизируют

«Плюс студия» приобрела опцион на экранизацию трилогии Виктора Пелевина Transhumanism Inc., KGBT+ и «Путешествие в Элевсин», — заявила директор по контенту бизнес-группы «Яндекс Плюс Фантех» Ольга Филипук. В каком формате планируется адаптировать книги и когда выйдет кинопроект, не уточняется. Какие кинематографисты будут работать над созданием экранизации, также пока неясно. Известно лишь, что проекты появятся в библиотеке «Кинопоиска».

Также вчера прошла презентация будущих проектов видеосервиса. Публикуем главные проекты, которые появятся в будущем:

Детективный сериал «Метод» получит новый сезон. «Плюс Студия» взялась за продолжение проекта под креативным контролем шоураннера Максима Полинского;

Мультсериал «Объяснялкины» Егора Лоскутова и Димы Сыендука выйдет эксклюзивно на «Кинопоиске» 19 октября;

В компании также рассказали о продолжении «Майора Грома» с подзаголовком «Игра», а также о расширении вселенной Bubble Comics;

На презентации также показали и несколько кадров из готовящейся адаптации «Преступления и наказания». Знаменитый роман будет перенесён в реалии 21-го века, однако его история зрителям будет знакома.

Напомним, что «Путешествие в Элевсин» станет 20-м романом Пелевина, который появится в продаже 29 сентября 2023 года.