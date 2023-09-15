Показываем обложку нового романа Виктора Пелевина «Путешествие в Элевсин». И рассказываем подробности!

Новый роман Виктора Пелевина появится во всех книжных магазинах России уже 29 сентября. Традиционно продажи стартуют в единое время — 20:23 по Москве. Одновременно с печатной книгой произведение будет доступно в аудио и электронной версии в книжных сервисах: в подписке в «Букмейте» или в формате поштучной покупки книги на «Литрес». Предзаказ уже можно оформить онлайн — в «Читай-городе», «Буквоеде» и Book24.

18+