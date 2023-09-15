Показываем обложку нового романа Виктора Пелевина «Путешествие в Элевсин». И рассказываем подробности!

Роман является продолжением уже вышедших «Transhumanism INC» и «KGBT+»: это третья часть, которую можно читать и самостоятельно. В издательстве «Эксмо», которое выпускает книгу, уверяют: писатель «снова выступит в роли великого предсказателя и даст пищу для размышлений своим читателям».
МУСКУСНАЯ НОЧЬ — засекреченное восстание алгоритмов, едва не погубившее планету. Начальник службы безопасности «TRANSHUMANISM INC.» адмирал-епископ Ломас уверен, что их настоящий бунт еще впереди. Этот бунт уничтожит всех — и живущих на поверхности лузеров, и переехавших в подземные цереброконтейнеры богачей. Чтобы предотвратить катастрофу, Ломас посылает лучшего баночного оперативника в пространство «ROMA-3» — нейросетевую симуляцию Рима третьего века для клиентов корпорации. Тайна заговора спрятана там. А стережет ее хозяин Рима — кровавый и порочный император Порфирий.
На обложке книги представлен ряд хэштегов, которые намекают на ее содержание: #ChapGTT #ДушаВетерок #AmfiteatrumFlavium #КолоссСолнца #ОкоБрамы #умаЛопата #randomCodeProgramming #ROMA3 #АнтинойXL #ДаСмерть #Гегесий #Ахерон #PER_SEЙ #Деметра #ТоварищГейзер #Персефона #InVinoVeritas #PinkFloydPompeii #SithPower #БородаСфинкса #Апофеозис
Новый роман Виктора Пелевина появится во всех книжных магазинах России уже 29 сентября. Традиционно продажи стартуют в единое время — 20:23 по Москве. Одновременно с печатной книгой произведение будет доступно в аудио и электронной версии в книжных сервисах: в подписке в «Букмейте» или в формате поштучной покупки книги на «Литрес». Предзаказ уже можно оформить онлайн — в «Читай-городе», «Буквоеде» и Book24.
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