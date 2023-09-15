«Барби», «Утреннее шоу» и «Кентавр» с Юрой Борисовым: Что смотреть дома на этой неделе

Сериал «Утреннее шоу» / The Morning Show, 3 сезон (Apple TV+ ) (18+)

Флагманский проект Apple TV+, с которого стриминг стартовал, возвращается с уже третьем сезоном. Драма с Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун уже поднимала темы #MeToo, коронавируса, культуры отмены и расизма. Тем интереснее про что история о двух телеведущих будет на этот раз. К тому же у сериала сменился шоураннер — вместо Керри Эрин у руля теперь Шарлотта Стаудт, работавшая над «Карточным домиком» и «Родиной». Среди новичков каста — Стивен Фрай, Тиг Нотаро, Николь Бехари и Джон Хэмм в роли медиамагната, с которым будут конфликтовать главные героини.

С 13 сентября, Apple TV+