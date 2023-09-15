«Барби», «Утреннее шоу» и «Кентавр» с Юрой Борисовым: Что смотреть дома на этой неделе

Суперхит Греты Гервиг с Марго Робби и Райном Гослингом «Барби», третий сезон драмы «Утреннее шоу» с Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун, триллер в духе «Таксиста» и «Драйва» «Кентавр» с Юрой Борисовым, а также байопик Аугусто Пиночета «Граф», получивший приз за лучший сценарий на недавнем Венецианском кинофестивале — рассказываем про главные фильмы и сериалы, вышедшие на стримингах, ТВ и в онлайне на этой неделе.
Фильм «Барби» / Barbie (18+)
Суперхит и первый в истории снятый женщиной-режиссером фильм, собравший в прокате миллиард долларов, теперь доступен и в онлайне. В феминистской картине Греты Гервиг стереотипная Барби (Марго Робби) из пластиковой имитации жизни вдруг осознает, что реальный мир не прост, совсем не прост. И это изменит и ее саму, и Кена (Райан Гослинг), и вообще всех вокруг.
Уже вышел, Amazon Prime Video, Vudu
Сериал «Добро пожаловать в Рексэм» / Welcome to Wrexham, 2 сезон (FX)
Продолжение документального проекта о том, как актеры Райан Рейнольдс и Роб Макэлхенни в 2020 году купили валлийский футбольный клуб «Рексэм». Они хотят превратить играющую в пятом дивизионе команду в чемпионов. Вот только ни один из них не разбирается в футболе.
С 12 сентября, FX
Сериал «Утреннее шоу» / The Morning Show, 3 сезон (Apple TV+ ) (18+)
Флагманский проект Apple TV+, с которого стриминг стартовал, возвращается с уже третьем сезоном. Драма с Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун уже поднимала темы #MeToo, коронавируса, культуры отмены и расизма. Тем интереснее про что история о двух телеведущих будет на этот раз. К тому же у сериала сменился шоураннер — вместо Керри Эрин у руля теперь Шарлотта Стаудт, работавшая над «Карточным домиком» и «Родиной». Среди новичков каста — Стивен Фрай, Тиг Нотаро, Николь Бехари и Джон Хэмм в роли медиамагната, с которым будут конфликтовать главные героини.
С 13 сентября, Apple TV+
Сериал «Другая черная девушка» / The Other Black Girl, премьера (Hulu) (18+)
Комедийный триллер основан на литературном дебюте Закии Далилы Харрис, ставшем бестселлером. Это история про темнокожую Неллу (Синклер Дэниэл), которая работает в крупном издательстве ассистенткой редактора. Она очень радуется, когда среди множества белых сотрудников у нее появляется коллега-африканка Хэйзел (Эшли Мюррэй). Но та начинает вдруг быстро продвигаться по карьерной лестнице, а в офисе происходить странные вещи.
С 13 сентября, Hulu
Сериал «Контейнер», 3 сезон (Start) (18+)
Продолжение драматического сериала про суррогатное материнство. В новом (и финальном для проекта) сезоне Саша (Оксана Акиньшина) видится с сыном только под контролем его биологического отца Вадима (Филипп Янковский). Переехать к нему — единственный способ не терять связи с ребенком. В касте проекта также Елизавета Шакира, Маруся Фомина, Дмитрий Чеботарев, Роман Васильев, Маша Лобанова и другие.
C 14 сентября, Start
Фильм «Граф» / El conde (16+)
Режиссер Пабло Ларраин — профессионал байопиков. В его фильмографии — и ода американской первой леди «Джеки», и «Спенсер» о принцессе Диане, и история чилийского поэта «Неруда». Впрочем, к жизнеописанию экс-диктатора Аугусто Пиночета он подошел вольно. В картине тот стал 250-летним вампиром (его играет Хайме Вадель), который хочет окончательно уйти на покой. Но для этого ему сперва надо разобраться о всеми делами. Лента в жанре магического реализма получила на минувшем Венецианском кинофестивале приз за лучший сценарий. Над ним Ларраину работал вместе с Гильермо Кальдероном.
С 15 сентября, Netflix
Фильм «Кентавр» (18+)
Спродюсированный Ильей Найшуллером эстетский экшен-триллер с Юрой Борисовым и Анастасией Талызиной. Работающая по ночам Лиза просит водителя такси Сашу подвезти ее в несколько мест, чтобы сэкономить время на вызове новых машин. Вскоре между ними начинается психологическая игра-противостояние. Режиссером проекта стал Кирилл Кемниц («Блэкаут»).
С 15 сентября, Okko
Фильм «Побег из страны роботов» / Boonie Bears: Guardian Code (6+)
Анимационный фильм из китайской франшизы «Медведи-соседи». На этот раз искатели приключений Бриар и Брэмбл пытаются выяснить, куда много лет назад исчезла их мама — на выставке роботов они увидели медведицу, похожую на нее. Чтобы раскрыть тайну, им придется сразиться с целой армией умных машин.
С 15 сентября, «Кинопоиск», Okko, Premier, Wink
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