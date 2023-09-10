Картина «Бедные-несчастные» Лантимоса выиграла «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале

Лучшим актером признали Питера Сарсгаарда за роль в фильме «Память» режиссера Мишеля Франко. Ему вручили «Кубок Вольпи». Награды за лучшую женскую удостоилась Кейли Спэни за главную роль в картине «Присцилла» Софии Копполы.

Пабло Ларраина и Гильермо Кальдерона наградили за лучший сценарий к фильму «Граф» — о диктаторе Аугусто Пиночете, который стал вампиром.. Агнешку Холланд, снявшую ленту «Зеленая граница» о беженцах на границе Беларуси и Польши, наградили спецпризом жюри.

Наградили и участников второй по значимости конкурсной программы «Горизонты». Приз зрительских симпатий достался фильму «Феличита» Микаэлы Рамаццотти, которая сыграла в своей картине главную роль. El Paraiso постановщика Энрико Марии Артале получил приз за сценарий. Лучшей актрисой в той же программе избрали Маргариту Роса де Франсиско из того же El Paraiso. А лучшим режиссером назвали Мику Густафсон за ее работу «Рай в огне».

Ранее мы рассказывали, что кинокритики выбрали 25 лучших фильмов за последние 25 лет. В топ-3 вошли «Безумный Макс: Дорога ярости», «Паразиты» и «Малхолланд Драйв».