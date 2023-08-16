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Кинокритики выбрали 25 лучших фильмов за последние 25 лет

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Опрос проводил сайт рецензий Rotten Tomatoes к своему 25-летию. Эксперты общим голосованием определяли лучшие картины, снятые за последнюю четверть века. В топ-3 вошли «Безумный Макс: Дорога ярости», «Паразиты» и «Малхолланд Драйв».

Кинопоиск
Кинопоиск

В топ-25 есть ленты от таких режиссеров, как Квентин Тарантино, сестры Вачовски и братья Коэны. Есть также и сериальный рейтинг лучших проектов. Туда вошли «Сопрано», «Во все тяжкие», «Наследники», а также «Игра престолов», «Очень странные дела» и анимационный «Конь БоДжек».

В список лучших фильмов за последние 25 лет вошли:

  • Безумный Макс: Дорога ярости (2015)
  • Паразиты (2019)
  • Малхолланд Драйв (2001)
  • Темный рыцарь (2008)
  • Портрет девушки в огне (2019)
  • Любовное настроение (2000)
  • Унесённые призраками (2001)
  • Лабиринт Фавна (2006)
  • Матрица (1999)
  • Социальная сеть (2010)
  • Старикам тут не место (2007)
  • Нефть (2007)
  • Прочь (2017)
  • Лунный свет (2016)
  • Все везде и сразу (2022)
  • Магнолия (1999)
  • Одержимость (2014)
  • Внутри Льюина Дэвиса (2013)
  • Властелин колец: Братство Кольца (2001)
  • Зодиак (2007)
  • Бесславные ублюдки (2009)
  • Дерево жизни (2010)
  • Паддингтон 2 (2017)
  • Черная пантера (2018)
  • Прибытие (2016)
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