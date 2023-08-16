Кинокритики выбрали 25 лучших фильмов за последние 25 лет

В топ-25 есть ленты от таких режиссеров, как Квентин Тарантино, сестры Вачовски и братья Коэны. Есть также и сериальный рейтинг лучших проектов. Туда вошли «Сопрано», «Во все тяжкие», «Наследники», а также «Игра престолов», «Очень странные дела» и анимационный «Конь БоДжек».

В список лучших фильмов за последние 25 лет вошли: