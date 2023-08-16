Кинокритики выбрали 25 лучших фильмов за последние 25 лет

Опрос проводил сайт рецензий Rotten Tomatoes к своему 25-летию. Эксперты общим голосованием определяли лучшие картины, снятые за последнюю четверть века. В топ-3 вошли «Безумный Макс: Дорога ярости», «Паразиты» и «Малхолланд Драйв».
В топ-25 есть ленты от таких режиссеров, как Квентин Тарантино, сестры Вачовски и братья Коэны. Есть также и сериальный рейтинг лучших проектов. Туда вошли «Сопрано», «Во все тяжкие», «Наследники», а также «Игра престолов», «Очень странные дела» и анимационный «Конь БоДжек».
В список лучших фильмов за последние 25 лет вошли:
- Безумный Макс: Дорога ярости (2015)
- Паразиты (2019)
- Малхолланд Драйв (2001)
- Темный рыцарь (2008)
- Портрет девушки в огне (2019)
- Любовное настроение (2000)
- Унесённые призраками (2001)
- Лабиринт Фавна (2006)
- Матрица (1999)
- Социальная сеть (2010)
- Старикам тут не место (2007)
- Нефть (2007)
- Прочь (2017)
- Лунный свет (2016)
- Все везде и сразу (2022)
- Магнолия (1999)
- Одержимость (2014)
- Внутри Льюина Дэвиса (2013)
- Властелин колец: Братство Кольца (2001)
- Зодиак (2007)
- Бесславные ублюдки (2009)
- Дерево жизни (2010)
- Паддингтон 2 (2017)
- Черная пантера (2018)
- Прибытие (2016)
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