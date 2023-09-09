Продолжение «Ван-Пис» может выйти в начале 2025 года

Сейчас первый сезон сериала «Ван-Пис» лидирует в рейтинге Netflix, набрав 18,5 млн просмотров в первые 4 дня после релиза. Но пока что стриминговый сервис не торопится анонсировать продолжение. Но шоураннеры проекта заявили, что сценарий второго сезона уже готов. «У нас уже готовы сценарии. Надеюсь, через год, если мы будем двигаться очень быстро, а это вполне возможно. Где‑то между годом и 18 месяцами мы можем быть готовы к выходу в эфир», — подтвердил Марти Адельштейн, генеральный директор Tomorrow Studios, которая работала над сериалом.

«Как вы знаете, они держат все в секрете до момента запуска. Но поскольку Netflix поддержала фильм, мы ждали, что он станет номером один, и наверняка их исследования и алгоритмы видели такую вероятность. Во время общения после запуска нам говорили, что мы превзошли ожидания, это фантастика», — сказала президент Tomorrow Studios Бекки Клементс.

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