Хелен Миррен в «Голде» и прощальная «Великая ирония» Вуди Аллена: Что смотреть в кинотеатрах в сентябре 2023-го

«Неудержимые 4» / Expend4bles (16+)

Возвращение франшизы с Сильвестром Сталлоне, Джейсоном Стэйтемом, Дольфом Лундгреном, 50 Cent, Меган Фокс (и много кем еще). Напомним, это проекты про группу наемников «Неудержимые», объединяющие чуть ли не всех главных звезд боевиков 1980-х и 1990-х. Правда, были и те, кто отказывался от участия. Например, Жан-Клод Ван Дамм.

В четвертой части в команду наберут новичков, которые почти сразу попадут в плен. А спасать их отправится старая гвардия — отстраненный от операций Ли Кристмас (Стэйтем).

С 21 сентября