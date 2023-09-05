Хелен Миррен в «Голде» и прощальная «Великая ирония» Вуди Аллена: Что смотреть в кинотеатрах в сентябре 2023-го

Возможно, последняя картина Вуди Аллена «Великая ирония», байопик Голды Меир с Хелен Миррен, комедия про веру в себя «Я — богиня» с Александрой Бортич, четвертая часть «Неудержимых» и супергеройский боевик Люка Бессона «Догмен» — рассказываем о главных фильмах, которые выходят в официальный прокат в России в первый месяц осени.
«Голда. Судный день» / Golda (18+)
Байопик Голды Меир — первой женщины-премьер-министра Израиля — с Хелен Миррен в главной роли. По сюжету спустя годы она вспоминает Судный день (Йом Кипур) 1973-го, когда ее страну атаковали Египет, Сирия и Иордания, пытаясь вернуть потерянные территории. Голда, которую впоследствии назовут «бабушкой Израиля», принимает решение о срочной мобилизации. Снял картину, участвовавшую в Берлинале, Гай Наттив («Потоп», «Скин»).
С 7 сентября
«Праздники» (12+)
Актер Борис Дергачев («Друг на час», «Гуляй, Вася!») дебютирует в полном метре комедией о несчастной по-своему семье, которая со стороны кажется дружной и идеальной. Наталья (Мария Аронова) считает, что у нее, ее супруга и детей прекрасная жизнь. Но любящий муж (Виталий Хаев) на самом деле ей изменяет, а дочери несчастливы со своими женихами. Когда семья собирается вместе на очередное совместное торжество на даче, все проблемы из тайных становятся явными.
С 7 сентября
«Я делаю шаг» (6+)
Мелодрама о дислексии и вере в себя с Сергеем Новосадом («Трудные подростки») и Анастасией Талызиной («Кентавр»). Саша мечтал работать в столице, но смог устроиться учителем только в школу во Пскове, которую окончил сам. У него не получается стать своим в коллективе, к тому же он скрывает ото всех, включая подругу детства, что у него сложности с правописанием из-за дислексии. В касте также Равшана Куркова, Мария Аронова, Ирина Розанова и Денис Шведов. Режиссером проекта стала Ольга Акатьева («Предпоследняя инстанция»).
С 7 сентября
«Пернатый патруль» / Goldbeak (6+)
Китайский анимационный фильм о воспитанном курами орленке. Тот не только, как в песне, учится летать, но и рефлексирует по поводу своей идентичности. Поиск себя приводят его в Птицеград, где он обретает не только родственников, но и цель в жизни: попасть в элитный отряд «Пернатый патруль».
С 7 сентября
«Бери да помни» (12+)
Снятая на родном для режиссера Байбулата Батуллина татарском языке трогательная комедийная мелодрама стала лучшим дебютом на фестивале «Короче», у которого в этом году появилась полнометражная секция. Шестилетний Ильхам (Юнус Таиров) проводит лето в деревне у бабушки (Роза Хайруллина) и дедушки (Рабит Батулла), но сильно скучает по родителям. Чтобы развлечь внука, они вспоминают игру «Бери да помни», из-за которой вдруг начинают исполняться желания.
С 14 сентября
«После. Навсегда» / After Everything (16+)
Последняя часть янг-эдалт-франшизы «После», основанной на бестселлерах Анны Тодд. Ее главные герои Хардин и Тесса в новой главе все также продолжат выяснять отношения и проверять свои чувства на прочность, а главная интрига: будет ли у их истории хэппи-энд или прошлое останется в прошлом. В касте — неизменные Хиро Файнс-Тиффин и Джозефин Лэнгфорд.
С 14 сентября
«Искусство по понятиям» / The Kill Room (16+)
Комедийный боевик с Умой Турман, Сэмюэл Л. Джексоном и Джо Манганьелло. Мафиози Гордон придумывает, как отмывать деньги через арт-галерею: заставлять клиентов покупать там работы, которые для прикрытия напишет его подчиненный-киллер Реджи. Неожиданно картины становятся хитами совриска, а наемный убийца — восходящей звездой авангарда. Сняла фильм Николь Паон — для которой это второй полный метр.
С 14 сентября
«У людей так бывает» (12+)
В альманахе из разных историй, которые в итоге переплетаются, одну из своих последних ролей в кино сыграл Владимир Меньшов. Режиссера не стало в 2021 году. Также в картине о калейдоскопе жизни снялись Екатерина Вилкова, Кирилл Кяро, Катерина Шпица, Михаил Горевой, Любовь Толкалина, Константин Лавроненко, Константин Хабенский, Александр Робак, Александр Балуев, Евгений Дятлов, Дарья Урсуляк, Галина Польских, герой нашей сентябрьской обложки Юрий Стоянов и многие другие. Режиссером и одним из авторов сценария выступил продюсер «Ландыша серебристого» Валерий Белоцерковский.
С 14 сентября
«Дозор Джунглей: Кругосветка» / Les As de la Jungle 2 (6+)
Продолжение мультфильма про приключения жителей джунглей. На этот раз они спасают родные места от таинственной розовой пены, которой их покрыл неизвестный злодей. При контакте с водой та взрывается, поэтому до начала сезона дождей животные во главе с пингвином Морисом должны придумать, как от нее избавиться. В российской версии героев озвучили Антон Шастун, Артур Бабич, Роман Каграманов, Анна Покров и Ида Галич.
С 14 сентября
«Неудержимые 4» / Expend4bles (16+)
Возвращение франшизы с Сильвестром Сталлоне, Джейсоном Стэйтемом, Дольфом Лундгреном, 50 Cent, Меган Фокс (и много кем еще). Напомним, это проекты про группу наемников «Неудержимые», объединяющие чуть ли не всех главных звезд боевиков 1980-х и 1990-х. Правда, были и те, кто отказывался от участия. Например, Жан-Клод Ван Дамм.
В четвертой части в команду наберут новичков, которые почти сразу попадут в плен. А спасать их отправится старая гвардия — отстраненный от операций Ли Кристмас (Стэйтем).
С 21 сентября
«Чужая» (18+)
Приключенческая драма с Анной Слю («Подбросы», «Краткий курс счастливой жизни») из программы кинофестиваля в Выборге. Бизнес-леди выживает в авиакатастрофе посреди глухой тайги. Там ее находит местное племя, живущее так же, как и их предки. Его играют якутские актеры, разговаривающие на выдуманном языке, созданном специально для картины лингвистом. А Анна Слю для этой роли прошла курс по управлению собачьей упряжкой и научилась нескольким танцам северных народов.
С 21 сентября
«Первый день моей жизни» / Il primo giorno della mia vita (16+)
Новая работа режиссера «Идеальных незнакомцев» Паоло Дженовезе с Тони Сервилло («Лоро», «Великая красота», «Молодость») в одной из главных ролей. Таинственный мужчина предлагает четырем отчаявшимся людям поменять судьбу. Они на неделю становятся невидимыми и наблюдают, каким бы оказался мир, если бы их в нем не было.
С 21 сентября
«1993» (16+)
Экранизацию романа Сергея Шаргунова с Евгением Цыгановым и Екатериной Вилковой снял режиссер драмеди «Географ глобус пропил» Александр Велединский. Это история про 1990-е — время больших ожиданий, в котором муж и жена оказываются по разные стороны баррикад. При этом буквально. В картине о кризисе в стране и семье также играют Александр Робак, Максим Лагашкин и Александра Ребенок.
С 21 сентября
«Я — богиня» (16+)
Ромком с Александрой Бортич в главной роли — дебют в полнометражном кино актрисы Ольги Дибцевой («Озабоченные», «Нереалити»). Это история про веру в себя, которую не помогут обрести тренинги личностного роста, которые проходит школьная учительница Лена, когда от нее уходит муж. Со сценарием Дибцевой помогал Александр Собичевский — автор и режиссер сериала «Барабашка», а куратором и одним из продюсеров проекта стал Борис Хлебников. Самое забавно в снятом в Петербурге фильме, когда в него вдруг врывается вселенная Алексея Балабанова в лице актера Александра Мосина.
С 21 сентября
«Вселенная Стивена Кинга» / King on Screen (16+)
Документальный фильм Дафны Бевир посвящен тому, как экранизировали тексты «короля ужасов» Стивена Кинга, в том числе как это делал он сам. Конечно, не обойдется без истории о том, как Кинг категорически не принял версию «Сияния» Стэнли Кубрика. Но в большей степени это рассказ о том, что его романы и повести на самом деле не только и не столько про страх и саспенс, сколько про отношения между людьми.
С 21 сентября
«Великая ирония» / Coup de chance (16+)
Пятидесятый (и, возможно, прощальный) фильм в карьере Вуди Аллена критики называют лучшей его работой за последние 20 лет. Действие происходит в осеннем Париже — здесь работающая в аукционном доме и замужняя Фанни (Лу де Лааж) встречает писателя Алена (Нильс Шнайдер), с которым когда-то вместе училась. Их поначалу невинному общению не слишком рад муж Фанни (Мелвиль Пупо). В оригинале название картины переводится как «Счастливый случай» — и это немного спойлер ко всему, что будет в ней происходить. Вне конкурса фильм показали на Венецианском кинофестивале в этом году.
С 28 сентября
«Догмен» / DogMan (18+)
Боевик Люка Бессона с виртуозным актером Калебом Лэндри Джонсом в главной роли («Нитрам», «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»). Он играет Догмена — супергероя, которого волнуют только собаки, а не люди. Они готовы выполнить любое его задание, в том числе напасть на наркобарона, который угрожает городу. «Догмен» также недавно показывали на Венецианском кинофестивале.
С 28 сентября
«Миттельмарш» (16+)
Драмеди ученицы Алексея Учителя Софьи Мелединой с целой плеядой театральных звезд Петербурга в касте: от Ильи Деля и Сергея Мигицко до Эры Зиганшиной. Бабушка 18-летнего отшельника Мити (Иван Злобин) покупает ему дружбу карманника Ковальски, который втягивает его в движение по спасению памятников. С арт-акциями им помогает девушка Ковальски Полина (Тина Стойилкович), в которую Митя влюбляется.
С 28 сентября
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