Джедайка Асока из «Звездных войн», драма «Контакт» и семейная комедия Адама Сэндлера: Что смотреть дома на этой неделе

Спин-офф «Звездных войн» и «Мандалорца» «Асока» с Розарио Доусон, продолжение драмы об отношениях отца и дочери «Контакт» с Павлом Майковым и Ириной Паутовой, финальный сезон «Новеньких» с Глебом Калюжным и комедия Адама Сэндлера, в которой снялась вся его семья, «И не подумай прийти на мою бат-мицву» — рассказываем о главных фильмах и сериалах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.
Сериал «Телохранители», премьера (ТНТ) (16+)
Комедия с Дмитрием Лысенковым про трех боксеров, которые становятся охраной известного московского адвоката, чтобы не попасть за решетку. Спортсменов играют Олег Гаас, Егор Овчинников, и Александр Левин. Также в касте Яна Кошкина, Сергея Маковецкий, Кристина Кучеренко и Инга Оболдина. Снял проект режиссер «Жуков» и «Девушек с Макаровым» Константин Смирнов.
С 21 августа, ТНТ, Premier
Сериал «Асока» / Ahsoka, премьера (Disney+) (18+)
Проект из вселенной «Звездных войн» посвящен Асоке Тано — джедайке, обучавшейся у Энакина Скайуокера. Ее, как и во втором сезоне «Мандалорца», играет Розарио Доусон. Сюжет нового спин-оффа продолжает историю мультсериала «Звездные войны: Повстанцы». Поэтому в шоу появляются его герои. Среди них — Эзра Бриджер (Эман Эсфанди) и гранд-адмирал Траун (Ларс Миккельсен — старший брат Мадса Миккельсена).
Шоураннерами стали Джон Фавро (франшиза «Мстители») и Дэйв Филони, придумавший Асоку еще для мультсериала «Звездные войны: Войны клонов», где героиня появилась впервые. Он же стал одним из режиссеров в компании Питера Рэмзи («Человек-паук: Через вселенные»), Рика Фамуйива («Мандалорец») и Гиты Патель («Дом Дракона»).
С 23 августа, Disney+
Сериал «Вторжение» / Invasion, 2 сезон (Apple TV+) (18+)
Вдохновленный «Войной миров» сай-фай шоураннера Саймона Кинберга — сценариста и продюсера «Мистера и миссис Смит» и франшизы «Люди Икс». В первом сезоне история вторжения инопланетян рассказывалась с точек зрения пяти разных героев. Неизвестно, сохранится ли этот прием во втором, но что точно: зрителям больше расскажут о самих пришельцах и их намерениях.
С 23 августа, Apple TV+
Фильм «10 дней без мамы в Куршевеле» / 10 jours encore sans maman (12+)
Сиквел французской комедии об Антуане (Франк Дюбоск), который присматривает за четырьмя детьми, пока его жена обеспечивает материально их большую семью. На этот раз он будет в одиночку решать разнообразные проблемы своих трех сыновей и дочери на горнолыжном курорте, когда их маму неожиданно вызовут на работу из отпуска. Режиссером истории вновь выступил Людовик Бернард («Люпен»), он же стал одним из соавторов сценария.
С 23 августа, «Кинопоиск», «Иви», Okko, Premier
Сериал «Контакт», 2 сезон (Premier) (18+)
Продолжение сериала о том, как бывший полицейский Глеб (Павел Майков) пытается наладить отношения со своей дочерью-подростком Юлей (Ирина Паутова — читайте наше интервью с Ирой!). Первый сезон стал дебютом в режиссере для актера Евгений Стычкина, второй доверили Нурбеку Эгену («Мажор», «Алиби»).
С 24 августа, Premier
Сериал «Новенькие», 4 сезон (Start) (18+)
Спин-офф (он же сиквел) сериала «Новенький» с Глебом Калюжным. Хотя, по сути, это его же 4 сезон. От Макса (как раз Калюжный) уходит невеста Соня (Анна Демидова), а их маленького сына неизвестные похищают прямо с детской площадки. Расследование преступления приводит героев вновь в их родной город Юровск.
С 24 августа, Start
Фильм «И не подумай прийти на мою бат-мицву» / You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah (16+)
Спродюсированная Адамом Сэндлером комедия, в которой снялись он сам, его жена и двое дочерей. Главная роль у младшенькой Санни — она играет Стейси Фридман, подростка, сталкивающуюся со всеми проблемами взросления, когда ее лучшая подруга поцеловалась с парнем, который ей нравился. Фильм основан на одноименно книге Фионы Розенблюм.
С 25 августа, Netflix
Фильм «Друзья по отпуску 2» / Vacation Friends 2 (16+)
Продолжение комедии с вайбом «Мальчишника в Вегасе» от одного из авторов «Силиконовой долины» Клэя Тэрвера. Это история про приключения двух максимально непохожих друг на друга супружеских пар. Маркус (Лил Рел Ховери) с Эмили (Ивонн Орджи) любят все планировать и контролировать. Рон (Джон Сина) и Кайла (Мередит Хагнер) — за спонтанность и безумие. Они вновь решают провести вместе каникулы. Правда, для Маркуса это не совсем отпуск, а командировка. В касте также появится Стив Бушеми.
С 25 августа, Hulu
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