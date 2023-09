Джедайка Асока из «Звездных войн», драма «Контакт» и семейная комедия Адама Сэндлера: Что смотреть дома на этой неделе

Фильм «И не подумай прийти на мою бат-мицву» / You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah (16+)

Спродюсированная Адамом Сэндлером комедия, в которой снялись он сам, его жена и двое дочерей. Главная роль у младшенькой Санни — она играет Стейси Фридман, подростка, сталкивающуюся со всеми проблемами взросления, когда ее лучшая подруга поцеловалась с парнем, который ей нравился. Фильм основан на одноименно книге Фионы Розенблюм.

С 25 августа, Netflix