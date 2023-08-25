Джедайка Асока из «Звездных войн», драма «Контакт» и семейная комедия Адама Сэндлера: Что смотреть дома на этой неделе

Сериал «Асока» / Ahsoka, премьера (Disney+) (18+)

Проект из вселенной «Звездных войн» посвящен Асоке Тано — джедайке, обучавшейся у Энакина Скайуокера. Ее, как и во втором сезоне «Мандалорца», играет Розарио Доусон. Сюжет нового спин-оффа продолжает историю мультсериала «Звездные войны: Повстанцы». Поэтому в шоу появляются его герои. Среди них — Эзра Бриджер (Эман Эсфанди) и гранд-адмирал Траун (Ларс Миккельсен — старший брат Мадса Миккельсена).

Шоураннерами стали Джон Фавро (франшиза «Мстители») и Дэйв Филони, придумавший Асоку еще для мультсериала «Звездные войны: Войны клонов», где героиня появилась впервые. Он же стал одним из режиссеров в компании Питера Рэмзи («Человек-паук: Через вселенные»), Рика Фамуйива («Мандалорец») и Гиты Патель («Дом Дракона»).

С 23 августа, Disney+