Новый фильм Уэса Андерсона с Бенедиктом Камбербэтчем и Рэйфом Файнсом выйдет 27 сентября

Сюжет 37-минутного фильма расскажет о богатом мужчине по имени Генри Шугара, который играет в азартные игры и пытается справиться со скукой. Однажды ему в руки попадает тетрадь из библиотеки его друга, которая кардинально меняет его жизнь.

До этого Уэс Андерсон уже занимался киноадаптацией сказок Даля. В 2010 году он создал анимационную ленту «Бесподобный мистер Фокс» по одноименной сказке писателя. В этот раз режиссеру предстоит переработать текст 1977 года. Сам режиссер называет будущий проект выпуском телепередачи вроде «Пьесы дня», которая выходила на Би-би-си в 1970-х и показывала адаптации театральных постановок и романов.

Премьеру продолжения «Дюны» перенесли на март 2024 года. Компании отказались от этой даты из‑за забастовки американских гильдий актеров и сценаристов.