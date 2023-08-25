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Кино и сериалы

Новый фильм Уэса Андерсона с Бенедиктом Камбербэтчем и Рэйфом Файнсом выйдет 27 сентября

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До цифрового релиза фильм ««Чудесная история Генри Шугара» 1 сентября покажут гостям Венецианского кинофестиваля. Там же Андерсону вручат почетную награду за «особенно оригинальный вклад в современную киноиндустрию». В главных ролях в картине снимутся британские актеры Бенедикт Камбербэтч, Бен Кингсли, Рэйф Файнс и Дев Пател.

Mick Atkins / Shutterstock.com

Сюжет 37-минутного фильма расскажет о богатом мужчине по имени Генри Шугара, который играет в азартные игры и пытается справиться со скукой. Однажды ему в руки попадает тетрадь из библиотеки его друга, которая кардинально меняет его жизнь.

До этого Уэс Андерсон уже занимался киноадаптацией сказок Даля. В 2010 году он создал анимационную ленту «Бесподобный мистер Фокс» по одноименной сказке писателя. В этот раз режиссеру предстоит переработать текст 1977 года. Сам режиссер называет будущий проект выпуском телепередачи вроде «Пьесы дня», которая выходила на Би-би-си в 1970-х и показывала адаптации театральных постановок и романов.

Премьеру продолжения «Дюны» перенесли на март 2024 года. Компании отказались от этой даты из‑за забастовки американских гильдий актеров и сценаристов.

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