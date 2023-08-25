Премьеру продолжения «Дюны» перенесли на март 2024 года

Новой датой премьеры названо 15 марта следующего года. Изначально увидеть картину зрители должны были 3 ноября. Хотя все съемки уже, предположительно, завершены, занимающаяся дистрибуцией Warner Bros. опасается, что кассовые сборы будут сильно меньше ожидаемых без рекламной кампании — ведь для нее нужно участие актеров.

Перенос картины Дени Вильнева повлиял и на выход других фильмов. Так, фэнтези «Годзилла и Конг: Новая империя» выйдет не 15 марта, а 12 апреля 2024-го. А «Властелин Колец: Война рохирримов» дебютирует в кино на восемь месяцев позже планируемого — не 12 апреля, а 13 декабря 2024-го.

Напомним, что «Дюна-2» расскажет об объединении Пола Атрейдеса с фременами ради войны с заговорщиками, уничтожившими его семью. К своим ролям вернутся Тимоти Шаламе, Зендая, Ребекка Фергюсон, Хавьер Бардем, Стеллан Скарсгорд, Дейв Баутиста и другие.