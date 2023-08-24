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Кино и сериалы

Дуэт Стоянов-Калюжный в трейлере сериала «Трепачи»

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Premier представил тизер комедии, которая расскажет о дружбе юмористов из разных поколений. Проект, снятый кинокомпанией братьев Андреасян и кинокомпанией Light Studio выйдет на стриминговом сервисе 21 сентября.

Сюжет разворачивается вокруг молодого человека по имени Даня, роль которого исполнил Глеб Калюжный. Он переехал в Москву с мечтой преуспеть в мире столичных стендап-комиков. Его новым жилищем стала квартира, арендованная у угрюмого и одинокого Вячеслава Соколова (Юрий Стоянов) – популярного сатирика советских времен. Вячеслав решает поддержать начинающего юмориста, помогая ему раскрыть талант и вспомнить прошлые дни.

В ролике демонстрирует сцены, где Вячеслава Соколов в исполнении Юрия Стоянова помогает Дане (Глеб Калюжный) создавать забавные шутки и превратить его выступление в настоящее шоу.

Онлайн-кинотеатр Wink показал тизер совместной со Start криминальной драмы с Иваном Янковским и Сергеем Буруновым. Сериал расскажет о советской молодежи конца 80-х годов и событиях времен перестройки.

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