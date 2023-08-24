Дуэт Стоянов-Калюжный в трейлере сериала «Трепачи»

Premier представил тизер комедии, которая расскажет о дружбе юмористов из разных поколений. Проект, снятый кинокомпанией братьев Андреасян и кинокомпанией Light Studio выйдет на стриминговом сервисе 21 сентября.
Сюжет разворачивается вокруг молодого человека по имени Даня, роль которого исполнил Глеб Калюжный. Он переехал в Москву с мечтой преуспеть в мире столичных стендап-комиков. Его новым жилищем стала квартира, арендованная у угрюмого и одинокого Вячеслава Соколова (Юрий Стоянов) – популярного сатирика советских времен. Вячеслав решает поддержать начинающего юмориста, помогая ему раскрыть талант и вспомнить прошлые дни.
В ролике демонстрирует сцены, где Вячеслава Соколов в исполнении Юрия Стоянова помогает Дане (Глеб Калюжный) создавать забавные шутки и превратить его выступление в настоящее шоу.
Онлайн-кинотеатр Wink показал тизер совместной со Start криминальной драмы с Иваном Янковским и Сергеем Буруновым. Сериал расскажет о советской молодежи конца 80-х годов и событиях времен перестройки.
Комментарии (0)