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Иван Янковский, Сергей Бурунов и Никита Кологривый в трейлере сериала «Слово пацана»

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Онлайн-кинотеатр Wink показал тизер совместной со Start криминальной драмы Жоры Крыжовникова. Сериал расскажет о советской молодежи конца 80-х годов и событиях времен перестройки.

Сюжет сериала переносит во время, когда перестройка уже шагнула с кремлевских трибун на улицы больших и малых городов. Советский Союз умирает на глазах, и вместе с предчувствием перемен, свободой слова, музыки и цен появляется и свобода от совести, граничащая с беспределом. Пока родители борются за выживание, брошенные всеми дети сбиваются в уличные стаи и «бьются за асфальт». Бьются в буквальном смысле, чтобы контролировать все, что стоит на их земле или передвигается по ней. Среди всеобщей нищеты — понятные правила жизни, поддержка и слово пацана, которое сильнее клятвы. Но дружба и понятия о справедливости все больше смешиваются с насилием и криминалом.

В сериале сыграли Иван Янковский, Сергей Бурунов, Никита Кологривый, Юлия Александрова, Елизавета Базыкина, Анастасия Красовская, Анна Пересильд и другие. Всего зрителям покажут 8 серий длиной 48 минут.

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