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Кино и сериалы

В сеть утек тизер сериала по мотивам игры Fallout

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Один из посетителей Gamescom 2023 снял презентацию будущего проекта на свой телефон. Поэтому трейлер записан в плохом качестве, а помимо него, в кадре видны другие гости события.

Вместе с презентацией тизера Amazon объявил, что сериал выйдет в 2024 году и представил постер. Производство проекта началось в 2022 году, режиссером пилотного эпизода стал Джонатан Нолан. Шоураннерами проекта стали Женева Робертсон-Дуорет («Капитан Марвел») и Грэм Вагнер («Кремниевая долина»). Также над сериалом работают Лиза Джой, Афина Уикхем, Тодд Говард и Джеймс Олтман как продюсеры.

Сериал будет основываться на сюжете одноименной серии игр. В них действия происходят в постапокалиптическом мире. Главный герой существует после ядерной войны на территории США, которая превратилась в радиоактивную пустыню и охвачена анархией.

Киану Ривз снимется в документальном сериале о команде «Формулы-1» Росса Брауна. Шоу поведает, как в 2009 году Росс Браун приобрел гоночную команду Honda, переименовал ее в Brawn GP и привел к двум победам на турнире.

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