Киану Ривз снимется в документальном сериале о команде «Формулы-1» Росса Брауна

Документальный мини-сериал получит название Brawn: The Impossible Formula 1 Story. Он расскажет о невероятном успехе гонщика Дженсона Баттона и автоконструктора Росса Брауна, которые смогли привести свою команду к победе в «Кубке конструкторов». При этом Disney+ (на этом стриминговом сервисе и выйдет шоу) отмечает, что эта команда была «независимой, недоукомплектованной и недофинансированной», но смогла «совершить невозможное».

Судя по снимкам, которые показали в ходе специальной презентации на Эдинбургском телевизионном фестивале, в мини-сериале появятся эксклюзивные архивные кадры из жизни Brawn GP, а Киану Ривз выяснит у Брауна и Баттона интересные подробности успеха. Премьера запланирована на конец этого года.

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