15 невероятно красивых фильмов про лето и каникулы

Вот практически и прошло лето — словно и не бывало. Пока осенняя грусть окончательно вас не захватила, смотрите нашу субъективную подборку невероятно красивых фильмов о лучшем сезоне в году на любой вкус: от арт-хауса до мейнстрима и советской классики.
«Сто дней после детства» (реж. Сергей Соловьев), 1975 (12+)
Классический литературный роман воспитания (прежде всего, чувств) переведен в киноформу идиллической подростковой драмы о том, что мы все неизбежно вырастем, но навсегда запомним, как первый раз увидели «Джоконду» и ее улыбку, играли в любительской постановке «Маскарада», делили мир без полутонов на черное и белое, а еще сильно и трагично влюблялись. Одну из главных ролей в фильме о страданиях молодого Лопухина (почти Вертера) в летнем лагере играет Татьяна Друбич, на долгие годы ставшая музой режиссера Сергея Соловьева.
«Лето с Моникой» / Sommaren med Monika (реж. Ингмар Бергман), 1953 (16+)
Пока в США в 1950-е (хотя и уже номинально) продолжал действовать моралистский кодекс Хейса, запрещавший на экране наготу, великий Ингмар Бергман обретал свой режиссерский почерк, снимая обнаженную Харриет Андерссон на фоне суровых северных пейзажей. И пусть история шведских Ромео и Джульетты обречена на крах — это не спойлер, все ясно с первых же кадров — черно-белый фильм о сбежавших от надоевшей работы и городской суеты тинейджеров наполнен невероятной живой (почти животной) энергией.
«Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» (реж. Элем Климов), 1964 (18+)
Лучшая советская комедия о детстве в пионерском лагере — с бессмысленными праздниками воспевания кукурузы, развенчанием культа директора и крылатыми фразами вроде «Мы бодры, веселы» и «А че это вы тут делаете, а?» Это не только дебютная (и дипломная) работа Элема Климова в кино, но и удивительно красиво снятая картина — одни полеты над речкой и фантазийная похоронная процессия чего стоят.
«Королевство полной луны» / Moonrise Kingdom (реж. Уэс Андерсон), 2012 (18+)
Яркая и буйная, как природа Новой Англии, язвительная комедия Уэса Андерсона про лагерь — но не пионерский, а бойскаутов. В нем эксцентричные дети и взрослые по-своему несчастны и одновременно счастливы, а побег из системы с любимой по переписке хоть и равен в своей сути эскапизму, но имеет благополучный исход. Каждый кадр — будто модный лукбук и настоящее визуальное удовольствие.
«Солнце мое» / Aftersun (реж. Шарлотта Уэллс), 2022 (16+)
За свою роль в дебютном полнометражном фильме Шарлотты Уэллс звезда «Нормальных людей» Пол Мескал получил номинацию на «Оскар» за лучшую мужскую роль. Это история 13-летней Софи (Фрэнки Корио), которая проводит отпуск со своим папой у моря. Каникулы окажутся ее «сто днями после детства», за которыми неизбежно следует взросление.
«Наш любимый месяц август» / Aquele Querido Mês de Agosto (реж. Мигел Гомиш, в некоторых транскрипциях Гомеш), 2008 (18+)
Микс из мюзикла, документалистики, мелодрамы и специфичного поджанра «фильм о фильме» — знаковое кино от португальского любимца Берлинале и Канн Мигела Гомиша. Каникулы, август, молодость — эта сложносочиненная картина хотя и снята по-настоящему самобытным режиссером-автором, но дружелюбна к зрителю с любым бэкграундом.
«Солнцестояние» / Midsommar (реж. Ари Астер), 2019 (18+)
Ироничный феминистский постхоррор Ари Астера («Реинкарнация», «Все страхи Бо») про болезненное расставание, секты и зло под солнцем. Пережившая смерть семьи Дэни (Флоренс Пью) соглашается поехать в антропологическую поездку в Швецию вместе со своим токсичным бойфрендом Кристианом (Джек Рейнор) и его друзьями. Они отправляются в удаленную деревню, жители которой готовятся отпраздновать День летнего солнцестояния.
«Летняя сказка» / Conte d'été (реж. Эрик Ромер), 1996 (16+)
Разговорный фильм Эрика Ромера особенно рекомендуется чувствительным натурам, для которых счастье — в несчастьи и бесконечных рефлексиях (на контрасте). Им абсолютно не подвержен юный герой ленты Гаспар (Мельвиль Пупо), который хоть и не может выбрать одну из трех девушек, но вполне доволен своей жизнью. Если вариант Гаспара просто плыть по течению вам не подходит, легко меняйте «Летнюю сказку» Ромера на его же «Зеленый луч». Тот как раз о страдающей на курорте романтичной Дельфине.
«Ускользающая красота» / Stealing Beauty (реж. Бернардо Бертолуччи), 1996 (16+)
В переводе с итальянского название фильма Бертолуччи звучит, как «Я танцую сама по себе» — и это более точный ключ к мотивации героини Лив Тайлер. В конечном счете он на самом деле не о дефлорации, к которой стремится в Италии 19-летняя американка, а об обретении самой себя. И да, от зрителя тут не ускользнет красота кадров.
«Лето» (реж. Кирилл Серебренников), 2018 (18+)
Вольная фантазия Кирилла Серебренникова с песнями, танцами и группой Shortparis по мотивам реальных биографий Науменко, Цоя, Свина и многих других. Во-первых, это и правда очень красиво. Во-вторых, скоро кончится лето (словно и не бывало) — чем не повод посмотреть (или пересмотреть) «Лето».
«Mamma MIA!» / Mamma Mia! (реж. Филлида Ллойд), 2008 (18+)
Красочный мюзикл, в который тонко вплетены песни культовой ABBA, роли для Мерил Стрип, Пирса Броснана, Колина Ферта, Стеллана Скарсгарда и Аманды Сейфрид и удивительные греческие ландшафты — средоточие визуальной красоты и хорошего настроения.
«Римские каникулы» / Roman Holiday (реж. Уильям Уайлер), 1953 (6+)
Когда вы изначально с разным бэкграундом и культурными кодами, например, принцесса и журналист, у вас точно ничего выйдет — только недолгая романтичная история, как вы гуляли по Риму, состригали красивые локоны и по очереди засовывали руки в «Уста правды». Впрочем, это так красиво, что хочется все пересматривать и пересматривать.
«Каждому свое» / Everybody Wants Some!! (реж. Ричард Линклейтер), 2016 (18+)
Нежно любимые режиссером Ричардом Линклейтером милые лоботрясы (см. «Под кайфом и в смятении») пойманы им на этапе колледжа, когда их жизнь еще не летит под откос и не полна взрослых забот, а значит будет лето встреч, бейсбольных тренировок, походов на танцы и домашних вечеринок с пивом в красных стаканчиках.
«Жаркие летние ночи» / Hot Summer Nights (реж. Элайджа Байнум), 2017 (18+)
Немного моралистская драма с Тимоти Шаламе про летние каникулы и разрушительную силу запрещенных веществ. Невероятно чувственная сцена поцелуя под Space Oddity Дэвида Боуи — десять, девять, восемь…взлетаем — прилагается.
«Лакричная пицца» / Licorice Pizza (реж. Пол Томас Андерсон), 2021 (18+)
Атмосферный фильм Пола Томаса Андерсона про молодость, надежды, беззаботность и жизнь в Калифорнии, где практически круглый год лето. Предприимчивый 15-летний Гэри Валентайн (сын Филипа Сеймура Хоффмана Купер) в Америке 1970-х мечтает стать звездой. Вместе с подругой Аланой Кейн (Алана Хаим — из поп-группы Haim), в которую он влюблен, тинейджер затевает бизнес. В касте проекта также Брэдли Купер, Том Уэйтс и Шон Пенн.
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