15 невероятно красивых фильмов про лето и каникулы

«Летняя сказка» / Conte d'été (реж. Эрик Ромер), 1996 (16+)

Разговорный фильм Эрика Ромера особенно рекомендуется чувствительным натурам, для которых счастье — в несчастьи и бесконечных рефлексиях (на контрасте). Им абсолютно не подвержен юный герой ленты Гаспар (Мельвиль Пупо), который хоть и не может выбрать одну из трех девушек, но вполне доволен своей жизнью. Если вариант Гаспара просто плыть по течению вам не подходит, легко меняйте «Летнюю сказку» Ромера на его же «Зеленый луч». Тот как раз о страдающей на курорте романтичной Дельфине.