15 невероятно красивых фильмов про лето и каникулы

«Каждому свое» / Everybody Wants Some!! (реж. Ричард Линклейтер), 2016 (18+)

Нежно любимые режиссером Ричардом Линклейтером милые лоботрясы (см. «Под кайфом и в смятении») пойманы им на этапе колледжа, когда их жизнь еще не летит под откос и не полна взрослых забот, а значит будет лето встреч, бейсбольных тренировок, походов на танцы и домашних вечеринок с пивом в красных стаканчиках.