Сюрреалистичный Петербург, химия и бандитские разборки. Смотрим трейлер сериала «Убить Риту» с Евгенией Борзых в главной роли

По сюжету, жизнь Риты, бывшей учительницы химии, превратилась в настоящий триллер, когда она оказалась втянутой в смертельную игру местных бандитов. После того, как Рита была уволена из-за скандального романа с учеником, она осталась без работы и средств на жизнь. Однако благодаря своим химическим навыкам, она нашла способ заработать деньги, убирая коттеджи. Именно здесь, в одном из коттеджей, Рита обнаруживает ужасающую правду – вечеринка, проходившая накануне, закончилась убийством.

Впервые сериал «Убить Риту» был показан кинокритикам, журналистам и деятелям киноиндустрии на фестивале «Пилот», где получил приз за лучшую женскую роль.

В августе проект был представлен на фестивале российского кино “Выборг” и стал первым сериалом в истории фестиваля, показанным в рамках этого смотра.

В сериале сыграли Евгения Борзых («Большая секунда»), Александр Мизёв («Этерна: Часть первая»), Артём Быстров («Дурак»), Артём Ткаченко («Вампиры средней полосы»), Анна Слю («Ночной дозор») и другие. «Убить Риту» выйдет на PREMIER этой осенью. Точная дата релиза станет известна позднее.

Олега Меньшикова, Филиппа Янковского и Федора Федотова показали в трейлере нового сериала «Прелесть». Первые серии драмы покажут в рамках конкурсной программы фестиваля «Новый сезон», а в онлайн-кинотеатре PREMIER «Прелесть» выйдет в конце этого года.