Олега Меньшикова, Филиппа Янковского и Федора Федотова показали в трейлере нового сериала «Прелесть»

Действия криминальной драмы разворачиваются в одном из провинциальных городов, где еще в советские времена работал градообразующий аффинажный завод — предприятие по очистке золота от примесей. Жизнь городка крутилась вокруг завода, а его руководство считалось негласными хозяевами города. Разбоя, как в 90-х больше нет, но коррупция никуда не девается.

Только главный герой, 25-летний автоугонщик по кличке Цыган (Федор Федотов), не считает новую систему работы завода честной. Он как современный Робин Гуд: крадет машины у тех, кто, по его мнению, этого заслуживает.

Однако Цыгану еще предстоит узнать страшную тайну — причину смерти его отца. Новые обстоятельства этой трагедии откроются после судьбоносной встречи Цыгана с Леонидом Максимовичем (Олег Меньшиков), бывшим директором завода, который многие годы провел в изгнании. Молодой герой оказывается втянут в сложные интриги, которые плетут нынешний и бывший директора предприятия — Леонид Максимович (Олег Меньшиков) и Осинский (Филипп Янковский).

Режиссером-постановщиком сериала «Прелесть», по сценарию Георгия Меньшикова, выступил Динар Гарипов («Территория», «Даркнет», «Горе от ума»), оператором — Иван Бурлаков («Дело», «Год культуры», «Закон каменных джунглей»). Генеральный продюсер — Антон Щукин, креативные продюсеры — Тимофей Шарипов («Территория», «Улица») и Ирина Аркадьева («Макрон», «БИХЭППИ», «Сладкая жизнь»).

Главные роли в сериале исполнили Олег Меньшиков, Филипп Янковский, Федор Федотов, Максим Коновалов, Елизавета Кононова, Назар Сафонов, Вера Кинчева, Игорь Черневич, Олег Васильков, Анатолий Горячев, Константин Мурзенко, Екатерина Стулова и другие.

«У богослова и философа Аврелия Августина есть такая цитата: «Когда поднимается вода, рыбы едят муравьев, когда вода уходит, — муравьи едят рыб. Пусть никто не полагается на свое сегодняшнее превосходство». Мне кажется, зрителю будет о чем задуматься после просмотра «Прелести». Совсем скоро первые две серии проекта увидят зрители фестиваля «Новый сезон» — очень волнительно, но и любопытно увидеть их живую реакцию», — рассказала креативный продюсер компании Good Story Media Ирина Аркадьева.

Премьера сериала «Прелесть» пройдет на платформе PREMIER в конце этого года. Точную дату объявят дополнительно, сообщили в пресс-службе платформы

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