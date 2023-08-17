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Вышел трейлер финального сезона сериала «Контейнер» с Оксаной Акиньшиной в главной роли

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В третьем и заключительном сезоне драмы об изнанке суррогатного материнства появятся новые персонажи, так и уже известные герои. Новый сезон начнет выходить с 14 сентября на платформе START.

По сюжету нового сезона Вадим (Филипп Янковский) возвращает себе власть и статус и лишает суррогатную мать Сашу (Оксана Акиньшина) возможности видеться с ребенком. Но героиня не готова отпускать сына и решается вновь переехать в дом к заказчику, чтобы хотя бы так видеться с малышом. Создатели проекта оставляют интригу: сможет ли Саша жить под полным контролем Вадима или же на этот раз у нее другой план?

В новом сезоне к актерскому составу присоединились Любовь Толкалина, Игорь Бочкин («Нулевой пациент», «Московская сага»), Анна Легчилова («Диверсант»), а также Ангелина Пахомова («Медиатор») и Анастасия Имамова («Против всех»). А постановщиком вновь стал Алексей Ляпичев.

Актриса Оксана Акиньшина, лауреатка премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» – 2022 в номинации «Кино» делится впечатлениями о будущем сезоне:

«Изменится ритм повествования, он станет более динамичным. Зрители увидят много эмоциональных сцен и драматических надломов персонажей. Моя героиня Саша, отчаявшись, начнет борьбу за ребенка и будет совершать противоречивые поступки. Жажда мести и ненависти в ней настолько велика, что она готова пойти на все ради достижения цели».

Продолжение «Контейнера» будет выходить на START с 14 сентября.

Онлайн-кинотеатр START
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