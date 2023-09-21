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Кино и сериалы

Юрий Стоянов учит юмору Глеба Калюжного в новом сериале «Трепачи»

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Юный комик и советский сатирик — в истории о взаимовыручке и дружбе людей из разных поколений, которая уже доступна к просмотру. 

Изображение предоставлено Premier
Изображение предоставлено Premier
Изображение предоставлено Premier
Изображение предоставлено Premier
Изображение предоставлено Premier
Изображение предоставлено Premier

Главный герой «Трепачей», юный мечтатель Даня (Глеб Калюжный) приезжает в Москву, чтобы покорить сцену и стать популярным стендапером. У него есть только амбиции, мечта и смутный план: начать выступать и стать успешным. Даня снимает в Москве комнату у Вячеслава Соколова (Юрий Стоянов) — ворчливого одинокого старика, обиженного на жизнь и отжившего свое. Внезапно оказывается, что Вячеслава и Даню кое-что связывает и они могут помочь друг другу осуществить мечты. В прошлом Соколов — популярный советский сатирик, настоящий артист, эрудированный и мудрый. Он может помочь Дане создать настоящее шоу и раскрыть свои таланты.

Юрий Стоянов и Глеб Калюжный — герои обложки сентябрьского номера «Собака.ru»!

Изображение предоставлено Premier
Изображение предоставлено Premier
Изображение предоставлено Premier
Изображение предоставлено Premier
Изображение предоставлено Premier

«Экранная пара Глеба Калюжного и Юрия Стоянова — фантастическая. Они очень органично смотрятся вместе: общаются, конфликтуют. Наблюдать за ними — настоящее удовольствие. К тому же, Глеба на роль стендапера Димы предложил именно Юрий Стоянов — он решил, что Глеб осилит роль. И не ошибся. «Трепачи» рассказывает о конфликте поколений, одиноких людях в большом городе, потерявших все то, что когда-то составляло смысл их жизни. Но герои нашего сериала будут справляться с трудностями. Зрители увидят настоящую ситуативную комедию — искреннюю и добрую», — говорит режиссер сериала Симон Багдасарян.

«Трепачи» уже доступны к просмотру в онлайн-кинотеатре Premier. 

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