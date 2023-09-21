Юрий Стоянов учит юмору Глеба Калюжного в новом сериале «Трепачи»

«Экранная пара Глеба Калюжного и Юрия Стоянова — фантастическая. Они очень органично смотрятся вместе: общаются, конфликтуют. Наблюдать за ними — настоящее удовольствие. К тому же, Глеба на роль стендапера Димы предложил именно Юрий Стоянов — он решил, что Глеб осилит роль. И не ошибся. «Трепачи» рассказывает о конфликте поколений, одиноких людях в большом городе, потерявших все то, что когда-то составляло смысл их жизни. Но герои нашего сериала будут справляться с трудностями. Зрители увидят настоящую ситуативную комедию — искреннюю и добрую», — говорит режиссер сериала Симон Багдасарян.

«Трепачи» уже доступны к просмотру в онлайн-кинотеатре Premier.

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