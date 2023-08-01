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Кино и сериалы

Скончался актер Ангус Клауд. Он сыграл Феско в сериале «Эйфория»

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Американскому актеру было 25 лет. Он умер в доме своей семьи в Окленде — мать Клауда нашла его утром в понедельник уже без пульса.

Фото: Frazer Harrison/Getty Images

На прошлой неделе звезда «Эйфории» похоронил своего отца и тяжело переживал эту потерю. Причина смерти актера на данным момент неизвестна — однако, как пишет TMZ со ссылкой на аудиозапись звонка матери Клауда в службу 911, она может быть связана с возможной передозировкой неназванными веществами.

«С тяжелейшим сердцем нам пришлось сегодня проститься с невероятным человеком. Как артист, друг, брат и сын, Ангус был особенным для всех нас во многих отношениях. Единственное, что нас утешает — это то, что Ангус теперь воссоединился со своим отцом, который был его лучшим другом. Ангус открыто рассказывал о своей борьбе с психическим здоровьем, и мы надеемся, что его смерть станет напоминанием для других о том, что они не одиноки и не должны бороться с этим в одиночку и молча», — говорится в заявлении семьи актера.

Ангус Клауд родился 10 июля 1998 года в Окленде, Калифорния. Окончил местную школу искусств по классу производственного дизайна, где его одноклассницей была будущая партнерша по сериалу «Эйфория» Зендея. После этого работал в ресторане Woodland Бруклине, где его заметила кастинг-директор «Эйфории» Дженнифер Вендитти — пригласив на прослушивание. Также Клауд участвовал в съемках фильма «Северный Голливуд» (2012).

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