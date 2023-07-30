Вышел первый трейлер новой части «Пилы»

Действие фильма разворачивается между событиями первой и второй части «Пилы». Больной и отчаявшийся Джон отправляется в Мексику для проведения рискованной медицинской процедуры в надежде получить чудодейственное лекарство от рака. Но вся операция оказывается аферой, и серийный убийца начинает вершить справедливость с помощью изощренных орудий пыток.

В комментариях фанаты франшизы надеются, что десятая часть не вызовет разочарования, как последние ленты. Некоторые считают, что картина имеет все шансы не стать балластом франшизы. На опубликованных кадрах видно, что создатели сохранили общий фон фильма в стиле нуар. Премьера запланирована на 29 сентября.

Вчера стало известно, что Sony Pictures перенесла все свои премьеры на более поздний срок. Речь идет о таких фильмах как: «Веном 3» «Гран Туризмо» и «Каратэ-пацан». А продолжение мультфильма о Человеке-пауке и вовсе пропало из списка.