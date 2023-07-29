Sony Pictures перенесла все свои премьеры на более поздний срок

Sony Pictures установила новые даты премьер следующих картин: «Крайвена-охотника» покажут в кинотеатрах 30 августа 2024 года, «Охотников за привидениями 4» — 29 марта 2024 года (вместо 20 декабря 2023 года), «Мадам-паутину» перенесли лишь на два дня — 14 февраля 2024 года, «Веном 3» — 12 июля 2024 года, а «Плохие парни 4» — 14 июня 2024 года.

Примечательно, что у всех переносов есть своя причина. Так, релиз «Гран Туризмо» могли отложить, чтобы получить больше времени для доработки картины, а «Крейвена-охотника» — возможно, из-за стратегических соображений студии. Не стоит исключать и забастовки гильдий актеров и сценаристов.

Самая странная ситуация с третьей частью мультфильма о Человеке-пауке. Дата премьеры вообще пропала из графика, хотя ранее она была намечена на весну 2024 года. Кроме того, из перечня премьер пропал хоррор «Они нас слышат». В качестве предположительных причин указываются технические проблемы и изменение концепции.

Главная тема в мире кино — одновременная забастовка голливудских актеров и сценаристов, такого не случалось с 1960 года. Сколько сериалов и фильмов могут не выйти в срок? Чего хотят бастующие? Как долго может продолжаться стачка? И при чем тут активное развитие искусственного интеллекта? Рассказываем в материале «Собака.ru».