18+
  • Развлечения
  • Кино и сериалы
  • News
Кино и сериалы

В Госдуме куклы и фильм «Барби» обвинили в пропаганде ЛГБТ

Поделиться:

Депутат Госдумы и член Комитета по международным делам Мария Бутина заявила, что подобное нужно убирать с рынка. Чиновница заявила, что в России есть свои хорошие куклы.

elinaxx1v / Shutterstock.com

«Что мы видим [в фильме „Барби“]: геи, трансы, женщины, которые захватили мир. Ни о каком союзе мужчины и женщины речи нет. Наша с вами задача — продвигать свои образы. Но Барби вместе с компанией Mattel надо убирать, потому что они завозят в Россию тему ЛГБТ», — заявила соавторка закона об иноагентах Мария Бутина. Она призвала убрать куклы Mattel из продажи в российских магазинах. В России есть «свои хорошие куклы», добавила депутат.

Исполнительный директор Национального родительского комитета, советник президента ассоциации заслуженных врачей России Юрий Оболонский также согласился с мнением Бутиной. «Действительно, проходили исследования, «Барби» огромное количество разновидностей, есть нормальные, есть те, которые пропагандируют ЛГБТ. Существуют однополые подружки, в одной коробке, ассоциативный ряд имеется», — объяснил он.

Студия DefineMe создала духи Barbie с цветочно-фруктовым ароматом. В парфюме можно услышать ноты клубники, гардении, розовой магнолии, взбитых сливок, пиона и сандалового дерева.

И хоть фильм с Марго Робби в главной роли не показывают в России, мы решили собрать самые розовые фотографии Петербурга, чтобы вы тоже смогли насладиться эстетикой Barbiecore.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: