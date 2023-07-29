В Госдуме куклы и фильм «Барби» обвинили в пропаганде ЛГБТ

«Что мы видим [в фильме „Барби“]: геи, трансы, женщины, которые захватили мир. Ни о каком союзе мужчины и женщины речи нет. Наша с вами задача — продвигать свои образы. Но Барби вместе с компанией Mattel надо убирать, потому что они завозят в Россию тему ЛГБТ», — заявила соавторка закона об иноагентах Мария Бутина. Она призвала убрать куклы Mattel из продажи в российских магазинах. В России есть «свои хорошие куклы», добавила депутат.

Исполнительный директор Национального родительского комитета, советник президента ассоциации заслуженных врачей России Юрий Оболонский также согласился с мнением Бутиной. «Действительно, проходили исследования, «Барби» огромное количество разновидностей, есть нормальные, есть те, которые пропагандируют ЛГБТ. Существуют однополые подружки, в одной коробке, ассоциативный ряд имеется», — объяснил он.

Студия DefineMe создала духи Barbie с цветочно-фруктовым ароматом. В парфюме можно услышать ноты клубники, гардении, розовой магнолии, взбитых сливок, пиона и сандалового дерева.

И хоть фильм с Марго Робби в главной роли не показывают в России, мы решили собрать самые розовые фотографии Петербурга, чтобы вы тоже смогли насладиться эстетикой Barbiecore.