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Студия DefineMe создала духи Barbie с цветочно-фруктовым ароматом

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Кажется по Barbie сейчас сходят с ума все. Компания объединилась с производителем игрушек Mattel (именно они выпускают легендарных кукол), чтобы представить миру духи которые олицетворяют саму Барби.

Alena A/shutterstock

В парфюме можно услышать ноты клубники, гардении, розовой магнолии, взбитых сливок, пиона и сандалового дерева. Купить Barbie Eau de Parfum можно в американских маркет-плейсах. Цена флакона составляет 65 долларов. «Мы хотели взять черты личности Барби — она яркая, веселая, вдохновляющая — и создать аромат, отражающий ее характер», — рассказала основательница DefineMe Дженнифер Ньютон.

На самом деле создать аромат, который олицетворяет знаменитую игрушку хотели еще давно.. Сотрудничать с Mattel Дженнифер Ньютон начала в 2019 году, вскоре после подписания контракта с Disney на создание ароматов, вдохновленных принцессами. Работе тогда помешал коронавирус. Но возрождение эстетики Barbiecore побудило Ньютон возобновить разработку аромата. Она не собирается останавливаться на Барби — парфюм Кена уже создается.

И хоть фильм с Марго Робби в главной роли не показывают в России, мы решили собрать самые розовые фотографии Петербурга, чтобы вы тоже смогли насладиться эстетикой Barbiecore.

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