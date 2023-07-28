От «Русалочки» до «Благих знамений»: Что смотреть дома на этой неделе

Фильм «Плюшевый пузырь» / The Beanie Bubble (18+)

Эксцентричную драмеди, основанную на книге Зака Биссоннетта, придумали и сняли супруги Кристин Гор и Дэмиан Кулаш. Она писала сценарии «Футурамы», он — пел в группе Ok Go, для которой создавал забавные клипы (возможно, вы помните видео с танцами на беговых дорожках).

Это история про создание плюшевых игрушек Beanie Baby с пузырьковым наполнителем. В касте картины — Зак Галифианакис, Элизабет Бэнкс, Сара Снук и Джеральдин Вишванатан.

С 28 июля, AppleTV+