От «Русалочки» до «Благих знамений»: Что смотреть дома на этой неделе

Продолжение комедии про конец света с Майклом Шином и Дэвидом Теннантом «Благие знамения», возвращение «Футурамы», игровая версия «Русалочки» от Disney, а также экранизация культовой игры Twisted Metal — рассказываем о главных фильмах и сериалах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.
Сериал «Футурама» / Futurama, 8 сезон (Hulu) (16+)
Культовый мультсериал про экипаж космического корабля, доставляющего грузы по всей галактике, возвращается после перерыва почти в 10 лет. Роли доктора Зойдберга, робота Бендера и марсианки (на самом деле не совсем) Лилы вновь озвучат Билли Уэст, Джон Ди Маджио и Кэти Сагал.
C 24 июля, Hulu
Фильм «Русалочка» / The Little Mermaid (6+)
Игровая версия сказки Андерсона в пересказе Disney. Русалочка Ариэль (Холли Бейли) вопреки воли отца Тритона (Хавьер Бардем) исследует жизнь людей, изучая содержимое затонувших кораблей. Однажды она спасает принца Эрика (Джона Хауэр-Кинг), влюбляется в него и решает отдать свой волшебный голос ведьме Урсуле (Мелисса Маккарти) взамен на ноги, чтобы быть с ним. Режиссером проекта с песнями и танцами стал профессионал мюзиклов Роб Маршалл («Девять»).
С 25 июля, Amazon Prime Video, Vudu
Фильм «Уикенд с батей» / About My Father (18+)
В основе комедии Лауры Террусо — воспоминания о жизни с отцом американского комика Себастьяна Манискалко: он же стал сопродюсером проекта. Это история о том, как Себастьян (да, имя героя не менялось) хочет провести выходные с невестой и ее родителями. Но она настаивает, чтобы тот позвал и своего отца. Роль папы исполнил Роберт Де Ниро, разговаривающий в фильме на английском с нарочитым итальянским акцентом.
С 25 июля, «Кинопоиск», «Иви», Okko, Kion
Сериал «Скрежет металла» / Twisted Metal, премьера (Peacock) (18+)
Комедийный боевик основан на серии игр Twisted Metal компании PlayStation Studios. Его главный герой Джон Доу (Энтони Маки) доставляет посылки в постапокалиптическом мире, стараясь избегать встречи с многочисленными мародерами. В касте проекта также Стефани Беатрис, Томас Хейден Черч, Уилл Арнетт, Ричард Кебрал и рестлер Самоа Джо. Шоураннер сериала — Майкл Смит («Кобра Кай»).
С 27 июля, Peacock
Сериал «На страже пляжа», 2 сезон (Premier) (16+)
Продолжение детективной комедии с Антоном Филипенко в главной роли. Он играет экс-криминалиста и «чистильщика» мест преступления Дениса Дубова. Ввязавшись в опасное дело, он вынужден скрываться по программе защиты свидетелей в маленьком приморском городе. Здесь он начинает помогать в делах симпатичной следовательнице Диане (Катерина Ковальчук).
С 27 июля, Premier
Сериал «Ведьмак» / The Witcher, 2 часть 3 сезона (Netflix ) (18+)
Третий сезон фанаты компьютерной игры «Ведьмак» и книг Анджея Сапковского ждали со смешанными чувствами. С одной стороны, в последний раз в роли Геральта можно увидеть Генри Кавилла (далее его заменит Лиам Хемсворт), с другой — недавний спин-офф «Ведьмака» оказался откровенным провалом. История основана на романе «Час презрения», но в сериале вновь множество расхождений с литературным первоисточником. О том, каким в итоге получился сезон, мы рассказывали здесь.
С 27 июля, Netflix
Сериал «Хилы» / Heels, 2 сезон (Starz) (18+)
Термин «Хилы» в рестлинге обозначает бойцов-«злодеев». В спортивной драме от сценариста «Локи» и «Рика и Морти» Майкла Уолдрона это — два брата, которые часто переносят семейные разборки на ринг. Уровень трагедии тут, конечно, не как в «Рокко и его братья» Висконти (там герои занимались боксом), но тоже вполне высокий. Во втором сезоне покажут, почему родственники начали враждовать.
С 28 июля, Starz
Сериал «Благие знамения» / Good Omens, 2 сезон (Prime Video) (18+)
Продолжение британского комедийного шоу с Майклом Шином и Дэвидом Теннантом, основанного на романе Нила Геймана и Терри Пратчетта. Экранная история про то, как ангел Азирафель и демон Кроули пытаются предотвратить Апокалипсис — так как им вполне комфортно на земле — стала настолько популярна, что шоу решили продлить. А Гейман написал оригинальный сценарий специально для второго сезона. В новых эпизодах главные герои будут пытаться вернуть память архангелу Гавриилу (Джон Хэмм).
С 28 июля, Prime Video
Фильм «Плюшевый пузырь» / The Beanie Bubble (18+)
Эксцентричную драмеди, основанную на книге Зака Биссоннетта, придумали и сняли супруги Кристин Гор и Дэмиан Кулаш. Она писала сценарии «Футурамы», он — пел в группе Ok Go, для которой создавал забавные клипы (возможно, вы помните видео с танцами на беговых дорожках).
Это история про создание плюшевых игрушек Beanie Baby с пузырьковым наполнителем. В касте картины — Зак Галифианакис, Элизабет Бэнкс, Сара Снук и Джеральдин Вишванатан.
С 28 июля, AppleTV+
Сериал «Монтекристо» / Montecristo, премьера (ViX Original) (18+)
Испанская экранизация романа Александра Дюма, действие которого перенесено в наше время. Таинственный владелец крупной IT-компании Алехандро Монтекристо (Уильям Леви из «Обители зла: Последней главы») появился как будто из ниоткуда. На его бизнес покушаются многие конкуренты, в том числе Фернандо Мондего (Роберто Энрикес, «Причал»), много лет назад разрушивший его жизнь.
С 28 июля, «Амедиатека»
Сериал «Полезные советы от Джона Уилсона» / How to with John Wilson, 3 сезон (HBO) (18+)
Документалист Джон М. Уилсон продолжает изучать жителей Нью-Йорка, задавая им на улицах простые и не очень вопросы: от того, как утилизировать батарейки, до правил ведения светской беседы. Получается невероятно забавно и познавательно. В третьем сезоне режиссер разберется с новыми проблемами.
С 28 июля, HBO
Фильм «Мое преступление» / Mon crime (18+)
Сатирическая черная комедию Франсуа Озона про Париж 1930-х. Актриса Мадлен Вердье (Надя Терешкевич) «молода и прекрасна», но таланта ей, увы, не хватает. К тому же ее обвиняют в убийстве продюсера. Благодаря подруге-адвокату Полин (Ребекка Мардер) девушку оправдывают, но вскоре правда все равно вскрывается. В касте фильма также Изабель Юппер, Андре Дюссолье, Фабрис Лукини и Дэни Бун.
Уже вышел, Okko, Premier, Kion, Wink, «Большое ТВ», «НТВ-Плюс Онлайн-ТВ»
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